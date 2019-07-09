Milli Park’ta kıyı temizliği

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın sahillerinde kıyı temizliği yapıldı. Temizlik çalışması sırasında milli park kıyılarından ne ararsan çıktı. Özellikle Samos adasından ve deniz araçlarrından atılan atıklar dikkat çekerken, temizliğin Milli Park ekiplerince her ay rutin olarak yapıldığı belirtildi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kara ulaşımın olmadığı koy ve sahillerde milli park personelince denizden tekne ile temizlik yapıldı. Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda günübirlik kullanım alanları dışında kalan ve insan girişine yasak olan Karasu ile Dipburun arasındaki koylarda, yatlar, gezi tekneleri, troller ve büyük balıkçı teknelerinden denize atılan, kıyı yerleşimlerden duyarsız kişilerin bıraktığı ve komşu Yunan adası olan Samos’tan rüzgarla gelerek kıyıda biriken tüm çöpler toplandı.

Plastik bidondan usturmaça niyetine kullanılan araç lastiğini pet şişeden ayakkabıya kadar ne arasan herşeyin çıktığı bölgede toplanan çöpler tekne ile bölgeden alınıp kıyıda bekleyen ekiplere teslim edilerek çöplüğe götürüldü. Dilek Yarımadası Milli Park yetkilileri herkesin çevreye duyarlı olmasını istediler.