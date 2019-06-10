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Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otel ve bitişiğindeki Milli Park alanının ayrılması çalışmaları tartışmaya neden oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:20
Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otel ve bitişiğindeki Milli Park alanının ayrılması çalışmaları tartışmaya neden oldu. Müvekkilinin arazisine girmesinin engellendiğini öne süren mülk ve tahsis sahibi şirketin kadın avukatı Özlem Dörtkardeşler, kilitlenen kapıyı açarak içeriye girmeye çalışırken otelin genel müdürü tarafından engellenince olay karakolluk oldu.


Olay, Göynük Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı otel bitişiğindeki Milli Park Alanı’ndaki Çadırlı Kamp Alanı’na giriş kapısında meydana geldi. Milli Parklar Müdürlüğünün müvekkili olduğu şirketin işlettiği çadırlı kamp alanının yine aynı şirkete ait otel alanından fiziki düzenleme ile ayrılmasını zorunlu kıldığını belirten Avukat Özlem Dörtkardeşler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yazılı talimatıyla otel ve kamp alanının birbirinden çitle ayrılması işlemi için gerekli malzeme ve işçilerle Göynük’e gitti. Dörtkardeşler,kendi açtıkları kapının kilitlendiğini ve kapının önüne bir otomobilinin çekildiğini, kapının zincir ve asma kilitle kapatıldığını gördü.



İki avukat görüştü, sonuç çıkmadı


İki şirketin avukatı arasında yapılan kısa görüşmede ise taraflardan ikisi de müvekkili oldukları şirketlerin işlemlerinin yasal ve haklı olduklarını iddia edince uzlaşma sağlanamadı. Otel işletmecisi şirketin avukatı Umut Hepdizdar, 2011-2018 yılları arasında iki parselin birlikte işletildiğini ileri sürerek kendilerini kira sözleşmesinin koruduğunu iddia ederken, Avukat Özlem Dörtkardeşler, Milli Parklara ait parsele alınmış işyeri açma ruhsatını belediyeden iptal ettirdiklerini hatırlatarak, “Milli Parkların parselini işletme hakkınız yok; kaldı ki her iki parseli mal sahibi şirket olan şirket bile işletse, Milli Parklar iki parselin arasının bölünmesini istiyor.Bölmezsen sözleşmeni iptal ederim diyor. Ben de böleceğim. Bana giremezsiniz diyorsunuz ama ben gireceğim. Ben yasal yollarla buradayım” dedi.



Arbede çıktı jandarma geldi


Avukatlar anlaşamayıncaotelin mal sahibi ve Milli Park alanınan işletmecisi şirketin vekili Avukat Özlem Dörtkardeşler bir taraftan işlem güvenliğini sağlaması için jandarma karakolunu ararken, diğer taraftan kapının açılması ve park etmiş 48 JR 521 plakalı otomobilin çekilmesi için orada bulunan otel yetkilileriyle görüşmeye başladı.


Özlem Dörtkardeşler, kendilerinin olduğunu iddia ettiği kapıyı açmaya çalıştı. Bir cıvata keskisi ile zincir ve kapının tellerini kesmeye başlayan Dörtkardeşler, bu kez de otelin genel müdürü olduğunu söyleyen Reşat Solakoğlu’nun engellemesiyle karşılaştı. Solakoğlu, elini ısrarla keskinin önüne uzatarak“Haydi elimi kes” diyerek keskinin uzandığı yerlere elini koymaya çalıştı. Bu aradaAvukat Dörtkardeşler’in “taciz ediyorsun, çekil!” diyerek uyarmasına karşılık ellerinin havada olduğunu ve taciz etmediğini söyledi. Solakoğlu, bir anlık dalgınlığından yararlanarakavukat Dörtkardeşler’in elindeki keskiyi tuttu. Dörtkardeşler’in direnmesine rağmen keskiyi çekip alan Solakoğlu, aleti uzağa fırlattı. Bu gelişmeler yaşanırken Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 2 ekip otosu tekrar olay yerine geldi. Jandarma tim komutanı taraflarla bir süre görüştü ve olay yerindeki deliller toplanıp durum görüntülendikten sonra karakola davet edildi. Tarafların ifade verdikleri ve birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:20
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