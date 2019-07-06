Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Dumlupınar’da incelemlerde bulundu Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Bulut, ziyarette İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile beraber, Dumlupınar Şehitliği, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve İlk Hedef Anıtında incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemelere Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Milli Parklar Daire Başkanı Şeref Dağdelen ve Milli ParklarBölge Müdürü Nevzat Alğan katıldı. Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında inceleme yapılan kısımlarda ilave tasarım ve görsellerin yapılarak çeşitlendirilmesi ve yurt genelindeki tanıtım faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.