Milli oyuncudan binlerce çocuk pornosu çıktı

Milli ragbi oyuncusu 22 yaşındaki S.İ.’yi, bir süre oynadığı ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’, Türk Emniyeti’ne ihbar etti. S.İ.’nin cep telefonunda çocuk pornosuyla ilgili fotoğraf ve video bulundu, sosyal medyada binlerce paylaşım yaptığı anlaşıldı. Mahkeme, S.İ.'yi hastaneye yatırdı...

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), milli Ragbi Oyuncusu S.İ.’ye (22) ilişkin Türk Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre, ilk tespit, S.İ.’nin GSM hattı üzerinden çocuklara ait fotoğraf ve videoların WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden paylaşıldığı yönündeydi. S.İ. bir süre ragbi oynadığı ABD’den Türkiye’ye 2 Ağustos 2020 günü döndü. S.İ.’nin cep telefonunun yanı sıra evindeki dijital materyallere el konuldu. S.İ. geçen 21 Mayıs günü tutuklandı.

'Küçük porno var mı, varsa lütfen gönder'

Asliye ceza mahkemesinde yargılanan S.İ.’ye yönelik hazırlanan iddianame ve NCMEC raporu davanın temel dayanağı oldu. S.İ.’nin cep telefonunda binlerce çocuk pornografisi ile ilgili fotoğraf ve video bulundu. Görüntülerin tamamının çocuklara ait olduğu anlaşıldı. S.İ.’nin söz konusu görüntüleri başka kişiler ile de paylaştığı belirlendi. Bir kişinin “Merhaba, küçük porno var mı? Varsa lütfen gönder” yönündeki mesajına S.İ.’nin verdiği “Var. Sen ne atacaksın karşılığında” yönündeki mesajı da dosyaya girdi.

Yaşları 3 ile 17 arasında değişen çocukların...

Yine, S.İ.’nin H. isimli bir kişiye gönderdiği “İfşası bile var lan kızın” şeklindeki yazışması da dosyada yer aldı. S.İ.’nin Cep Telefonu klasörleri incelendiğinde ise dehşetin boyutu giderek arttı. Fotoğraf ve videoların tamamının 3 ile 17 yaş arasındaki çocuklara ait olduğu anlaşıldı.

'Karşılıklı paylaşıyoruz' diye savundu

Milli sporcu olduğunu, yurtdışında da kamplara gittiğini söyleyen S.İ. savunmasında “Ekip arkadaşlarıyla birlikte yurtdışındaki bazı programlara giriyoruz. Karşılıklı olarak bu türden video ve resim alışverişi yapıyoruz. Bu arada, bazen çocuk pornosuna ilişkin video ve fotoğraflar da geliyor. Veya bunlar yanlışlıkla da gönderiliyor. Sporcu olmam nedeniyle cinsel dürtülerim üst düzeyde. Bu türden video paylaşımları yaptım. Ancak ufak çocuklara eğilimim, bu yönde dürtülerim yok” şeklinde savunma yaptı.

'Çocuğu çocuk olmaktan çıkarıp cinsel obje haline getirmiş...'

40 gün kadar tutuklu kalan S.İ. hakkında sunulan savcılık mütalaası ve yazılan gerekçeli karar ise dikkat çekti. Duruşma savcısı Ercan Şahan verdiği mütalaada şu ifadelere yer verdi: “Dosya içindeki çocuk fotoğraflarının tamamı cinsel dürtüleri tahrik amacına yönelik. Fotoğraflar, çocuğu çocuk olmaktan çıkarıp cinsel obje haline getiren nitelikte. Fotoğraflarda cinselliğin mutlaklaştırıldığı anlaşılıyor. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yönelik. Sanığın, atılı yazışmaları yaptığı sabit.”

2 yıl hapis cezası verildi, hastaneye gönderildi

2 yıl hapis cezası verilen S.İ. hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. 5 yıllık denetime tabi tutulacak olan S.İ. ilk bir 1 yıl tedavi görecek. Telefonla ulaştığımız S.İ.’nin avukatı ise kararın kesinleştiğini belirterek, ayrıntılı bir yorumda bulunamayacağını söyledi.