THY- Euroleague
0553 313 94 23

Milli oyuncu İspanya'dan istenmeyen adam ilan edildi

İki sene önce Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen için işler yolunda gitmiyor. Milli kalecinin as takımla idmanlara çıkamadığı ve tesislere taksiyle gidip geldiği öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:48
Milli oyuncu İspanya'dan istenmeyen adam ilan edildi

İki sezon önce Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen'in İspanya kariyeri kabus oldu. İstenmeyen adam ilan edilen Cenk Gönen'in takımla çalışamadığı ve tesislere de taksiye gittiği ortaya çıktı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından iki sezon önce İspanyol Malaga kulübüne transfer olan Cenk Gönen'in kariyeri dip yaptı. İki sezon içinde Malaga ile resmi maça çıkamayan Cenk, kulübü tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan ancak Eskişehirspor'un ekonomik sorunları nedeniyle nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkaramamasının ardından transferinin suya düştüğü Cenk, başka bir kulüp bulamayınca Malaga'da kaldı ancak İspanyol ekibi, kariyerinde 2 kez Milli Takım kalesini koruyan Cenk'i A takımla antrenmanlara almıyor.

Taksi ile antrenmana gidiyor, takımla çalışamıyor

Sakatlığını atlatmasına rağmen takımla birlikte çalışmasına izin verilmeyen 30 yaşındaki kalecinin Malaga'da özel bir arabasının da olmadığı ve antrenmanlara taksi ile gidip geldiği belirtildi.

200 bin euro ücretle transfer oldu

Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kendisinden takım bulması istenilen Cenk Gönen, geçen sezon başında 200 bin euro bonservis ücretiyle Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:48
  1. Eskişehir
  2. Cenk Gönen
  3. Malaga
  4. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu: "Onu okudukça vatan ve millet sevgimiz çoğalıyor"
    1. Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu:..
    2. GÜNCELLEME - Mersin'de dolandırıcılık..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    5. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    6. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    7. Türkiye-İran İş Forumu
    8. Peynir satın alırken...
    9. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    10. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    11. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    12. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    13. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    14. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    15. Horlama ve ağız kokusu
    16. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    17. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    18. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    19. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    20. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'