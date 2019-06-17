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Milli Muharip Uçak ilk kez sergileniyor

Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi ilk kez Paris’te kapılarını açan 53.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:42
Milli Muharip Uçak ilk kez sergileniyor

Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi ilk kez Paris’te kapılarını açan 53. Uluslararası Havacılık Fuarı’nda sergileniyor.


Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Havacılık Fuarı 53’üncü kez kapılarını açtı. 48 ülkeden 2 bin 381 firmanın katıldığı fuar bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara Türkiye’nin "Milli Muharip Uçağı"nı ilk kez görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) en önemli projesi olacak Milli Muharip Uçak Projesi’nin bire bir ölçekli modeli mock-up’ı ilk kez Paris Havacılık Fuarı’nda sergileniyor.


Milli Muharip Uçak Modelinin sergilendiği alan, başta ordu mensubu askerlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi tarafından büyük ilgi görüyor. Almanya’da imal edildiği öğrenilen uçağın mock-up’ı iki ton gri kamuflaja sahip. Çift motorlu uçağın kuyruk kısmında ise kartal tasarımı yer alıyor. Her biri 20 bin libre itiş güçlü iki motora sahip olan uçak, 55 bin feet servis irtifası ile ses hızının iki katına çıkabilecek güce sahip. Azami kalkış ağırlığı 60 bin libre olarak belirlenen uçak, 2030’dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri filosuna dahil olacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:42
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