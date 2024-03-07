Milli Muharip Uçağı Kaan’a yönelik adım: Yerli lastik kararı alındı! Türk firması yeni projesi için hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat'ta gerçekleştirdi.

Hürkuş, Hürjet, Anka, Anka S, Aksungur, Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanılan Petlas lastikleri, son olarak milli teknolojiyle geliştirilen en yeni milli muharip uçağı KAAN’da da tercih edildi.

Uçak lastiklerine uluslararası birçok test metodunda test yapabilme kabiliyetine sahip Lastik Deney Laboratuvarı ile Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 'Ulusal Akreditasyon Sertifikası'na layık görülen Petlas’ın lastiklerinin kullanıldığı KAAN, ilk uçuşunda tam not aldı.

Türkiye’deki tek akredite uçak lastiği test merkezine sahip olan şirket tarafından tasarlanan lastikler, KAAN platformunda kalkış-iniş testlerini başarıyla geçti.

"Katkılarımızdan dolayı mutluyuz"

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Türkiye’nin savunma sanayiinin millileştirilmesine katkı sunuyor. Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üretimini yapıyor.

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AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas lastiklerinin tabi tutuldukları testlerden başarı ile geçerek savunma sanayii için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıktığını belirtti.

Özcan, "Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini almasını sağlayan KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzla dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı çok mutluyuz.

Hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikamızda sadece askeri lastiklerimizle değil, binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına ve traktörlerden iş makinelerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 80 farklı desen ve 2 bin 500’den fazla ebatta üstün nitelikli lastik üretiyoruz. Şu anda Türkiye’den en çok lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız." diye konuştu. (DHA)