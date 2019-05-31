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Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan "Havza mitingi" kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan "İzmir işgalini protesto mitingi"nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi- Programa katılanlara, 100 yıl önce halkı Milli Mücadele'ye teşvik etmek ve İzmir işgalini protesto amacıyla dağıtıldığı gibi kuru üzüm verildi

31 Mayıs 2019 Cuma 16:49
Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan "Havza mitingi" kutlandı

SAMSUN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan "İzmir işgalini protesto mitingi"nin yıl dönümü kutlandı.

Havza Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde cuma namazından sonra okunan mevlidin ardından, ilk mitinge yetişemeyen, ikinci mitingde yaptığı konuşmayla Havzalıların Milli Mücadele'ye katılmalarını sağlayan Sıtkı Hoca'yı temsilen cami imamı Fahrettin Gündüz, din görevlilerinin vatan savunmasında aldığı görevleri anlattı.

Kaymakam Metin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'de Havza ve Havzalıların önemli yeri bulunduğunu, bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Kemal'in 1881'de Selanik'te, Atatürk'ün ise 1919'da Havza'da doğduğunu dile getiren Yılmaz, "Zira Mustafa Kemal Paşa'yı Milli Mücadele'nin liderliği pozisyonuna getiren olayların ilkleri Havza'da yaşanmıştır. Atatürk, Havza'ya çok önem vermiştir. Bunun en büyük göstergesi ise ilçemizi ikinci ziyaret olan 24 Eylül 1924'te Havzalılara hediye ettiği genç Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanlığı forsudur." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 100. yılının gururunu yaşadıklarını dile getirerek "Milli Mücadele için Havzalılar önemli çalışmalar yaptı. Türkiye işgal altında, Anadolu bir bir işgal ediliyor. Bu ortamda Anadolu'nun ücra bir köşesi, küçük bir kasaba olan Havza, paşasına, askerine, ordusuna, vatanına, dinine, milletine sahip çıkma adına bu mitingi tertip ediyor. Birlik, kardeşlik, beraberlik içinde yeniden diriliş, yeniden uyanış gerçekleştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Daha sonra programa katılanlara, 100 yıl önce halkı Milli Mücadele'ye teşvik etmek ve İzmir işgalini protesto amacıyla dağıtıldığı gibi kuru üzüm verildi.

Ardından katılımcılar, Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nden bugün Atatürk Evi Müzesi'ne dönüştürülen, Atatürk'ün kullandığı Mesudiye Oteli'ne kadar yürüdü.

Programa katılan Sıtkı Hoca'nın ikinci kuşaktan torunu emekli astsubay Yusuf Sıtkı Bayram, "Bizler Merzifonluyuz. Sıtkı Hoca, babamın dedesi oluyor. 1957 yılında Merzifon'da vefat etti. Programı kameraya çekerken heyecandan titredim. Benim elim kolay kolay titremez. Çok heyecanlandım ve gururlandım." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:49
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