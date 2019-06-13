Milli mücadelenin 100’üncü yılında 1919 ağaç dikildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde çevre günü etkinlikleri ve milli mücadelenin 100. yılı kapsamında 1919 adet ağaç dikildi.

TÜMAD Madencilik rezerv bölgelerine yakın köyler arasında yer alan Şahinli, Kocabaşlar Yeniceköy, Subaşı, Çamyurt’da ikamet eden Lâpseki İsmail Baykurt Ortaokulu öğrencileri ile birlikte bir organizasyon düzenledi. Lapseki Orman İşletme Şefliğinin belirlediği alana, “Milli Mücadelenin 100. Yılında 1919 Ağaç” sloganıyla 1919 adet fidan dikimi yapıldı. Ağaç dikim törenine Lapseki Altın Madeni İşletmesi Halkla İlişkiler Yöneticisi Şaban Kılıçhan ve şirket yetkilileri katıldı. Minik öğrenciler elleriyle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi. Şaban Kılıçhan etkinlikte yaptığı açıklamada, “Doğayı ve çevreyi korumada bizlere büyük görev düşmektedir. Gelecek nesillere yaşanılabilir ve yeşil bir çevre bırakmak için bu konuda çok çalışmamız gerekmektedir. Çocuklar ve ağaçlar geleceğimiz açısından oldukça önemlidir. Çocukların ve gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri TÜMAD tarafından daha sık gerçekleştireceğiz” dedi.