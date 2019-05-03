Milli Mücadelenin 100. Yılı Kutlamaları Ümraniye’deki Fatih İlkokulu’nda başladı

İstiklal Mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı sebebiyle gerçekleştirilecek olan kutlama etkinlikleri Ümraniye Fatih İlkokulu’nda başlandı.

Milli Mücadele’nin başladığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Bugün de Milli Mücadelenin 100. yılı kutlamaları Ümraniye Fatih İlkokulu’nda başladı. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Gençler sizleri çok seviyoruz. Bu güzel ismiyle müsemma okulda gerçekleştirdiğiniz etkinlik için sizlere çok teşekkür ediyorum. Milli mücadele ruhu milletimizin hiç eksilmeyen ruhudur. 15 Temmuz Gecesi de milletimiz bu ruhu gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ruhunu benimsersek vatanımıza göz dikenlerin üstesinden geliriz. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yok. Çocuklarımızı milli duyguyla yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bu tarz etkinliklerin çocuklarımız üzerinde çok büyük etkisi var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sergilediği Milli Mücadele konulu oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra Başkan Yıldırım ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilendi.