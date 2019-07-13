Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar Milli Mücadelenin 100.

Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum’da Kayakla Atlama gösterisi yapıldı.

Avrupa’nın enbüyük ikinci atlama kulesinde çim zemin üzerine atlayan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.Sporseverlerin ilgi gösterdiği atlayışlarda milli sporcular kileden atlayarak Erzurum’un semalarında adeta süzüldüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Kayakla atlama sporcularımız bugün milli mücadelenin 100 yıl faaliyetleri kapsamında atlama gösterisi gerçekleştirdiler. Milli mücadele meşalesi Erzurum’da yakılmıştı. Bugün atlama kulelerinde atlama yarışmaları tertipledik. Milli sporcularımız atlayışlarını gerçekleştirdiler. 100. Yıla özel 100 faaliyet gerçekleştiriyoruz” dedi.

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