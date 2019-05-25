Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde 100 liseli genç 1. Meclis’te buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından gençler Ankara’ya geldi. Birinci Meclis’e konuk olan liseli öğrenciler, Cumhuriyetin kurucularının oturduğu sıralara oturdu, Milli Mücadele’nin her aşamasının anlatıldığı sunumlar yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Anadolu’nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan büyük buluşmaların 8.’si Ankara’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un katılımlarıyla düzenlenen Ankara Buluşması’nda 39 ilden gelen liseli öğrenciler Birinci Meclis’te toplandı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, Birinci ve İkinci Meclis’te görev yapmış Cumhuriyetin kurucularını anlattıkları sunumlar yaptı. Ardından Milli Mücadele ile ilgili düzenlenen çalıştayda gençler, akademisyenler ve düşünce insanları ile beraber Cumhuriyetin kuruluş aşamasında yaşananları müzakere etti.

Öğrenciler program kapsamında, İkinci Meclis’i, Ankara Etnografya Müzesi’ni ve Hacı Bayram Veli Türbe ve Yerleşkesi’ni de gezdi.

Programa Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek,İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Çamlıca Kız Anadolu, Ankara Atatürk,İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin yanı sıra, Van, Mardin,Kars, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şanlıurfa, Erzurum, Siirt, Şırnak, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den de öğrenciler katıldı.

‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmalarında,Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen öğrenciler ile akademisyenler, düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Aynı zamanda, müzakere edilen kültür değerlerini, yerinde görme imkanına kavuşuyorlar. Bu kapsamda, şimdiye kadar Çanakkale, Mardin, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve İstanbul’da olmak üzere yedi etkinlik gerçekleştirildi.