0553 313 94 23

Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri

- Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları, kupa töreniyle sona erdi- Organizasyonda Korkut Atlı Spor Kulübü, Yarımca Atlı Spor Kulübü ve Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü, rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu

07 Temmuz 2019 Pazar 18:20
Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri


ERZURUM (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği, üçüncü hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Erzurum Valiliğince yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda 12 takımın katılımıyla düzenlenen müsabakaların üçüncü haftasında, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü, Yarımca Atlı Spor Kulübü ve Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü rakiplerini geride bıraktı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ve 80 dakika süren müsabakalarda rakiplerini yenen söz konusu takımlar, grup birinciliğini kazandı.

Organizasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda vatandaş izledi.

Karşılaşma sonrası kupalar, Taşkesenligil ve Almaz tarafından grup birincilerine takdim edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:20
  1. 100. yıl
  2. Atatürk'ün Erzurum'a gelişi
  3. atlı cirit
  4. grup birinciliği müsabakaları
  5. kupa töreni
  6. Milli Mücadele
  7. müsabaka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı
    1. Etkisiz hale getirilen teröristlerden..
    2. Kapıdağ’ı Gezdiler, Plastik Atık..
    3. Uludağ’ın etekleri alevler teslim
    4. Kırkpınar’ın şampiyonu ‘Gürbüz’
    5. Akın gündemi değerlendirdi
    6. Polatlı’daki hayvan ölümlerine ilişkin..
    7. Vali Ayhan: "Zehirlenen tarım..
    8. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    9. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin..
    10. Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü..
    11. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    12. Bugün etkisiz hale getirilen 2..
    13. Şişen bileğindeki bileziği itfaiye..
    14. Sivas Süper Enduro Festivali nefes..
    15. Husilerden açıklama: Balistik füze ve..
    16. Mert Can’ın ölümü yakınlarını üzdü
    17. Fransa Bisiklet Turu
    18. Uyarıları dikkate almadılar! Süs..
    19. Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına..
    20. Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye..
    21. Avusturya'da Uygur Türkleri Çin'i..
    22. Çatıdan düşen parçalar korku dolu..
    23. İngiliz Büyükelçinin, Trump hakkındaki..
    24. Saldırıya uğrayan çift yaşadıklarını..
    25. Er meydanına sakat çıktı, yine de..
    26. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan..
    27. 4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes..
    28. Adana'da geri dönüşüm fabrikasında..
    29. Voleybol: FIVB Kadınlar Uluslar Ligi
    30. Bedelli askerlik ücretleri 2019 ne..
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar