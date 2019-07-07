Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri - Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları, kupa töreniyle sona erdi- Organizasyonda Korkut Atlı Spor Kulübü, Yarımca Atlı Spor Kulübü ve Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü, rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu



ERZURUM (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği, üçüncü hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Erzurum Valiliğince yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda 12 takımın katılımıyla düzenlenen müsabakaların üçüncü haftasında, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü, Yarımca Atlı Spor Kulübü ve Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü rakiplerini geride bıraktı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ve 80 dakika süren müsabakalarda rakiplerini yenen söz konusu takımlar, grup birinciliğini kazandı. Organizasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda vatandaş izledi. Karşılaşma sonrası kupalar, Taşkesenligil ve Almaz tarafından grup birincilerine takdim edildi.



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