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Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kurtuluş Savaşı'ında ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Anıtı'nda saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri manga saygı atışı yaptı.

Erzin Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Piyade Albay Ragıp Taygar ile Kuvayımilliye üyelerinden oluşan bir grup anıta çelenk koydu.

Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, törende yaptığı konuşmadı, Milli Mücadele'nin ilk kurşunun Dörtyol'da atıldığını anımsattı.

100 yıl önce Türkmen şehri olan topraklarda atılan ilk kurşunun yurt sathına dalga dalga yayılarak Kurtuluş Savaşı'na vesile olduğunu belirten Yaşar Toksoy, ''Karahasan Paşa, Mehmet Kara Çavuş ve Hasan Tahsin gibi nice ulu kahramanlarımız memleketin her bir yanında gövdelerini ve yüreklerini siper ederek bu kutlu kazanışa liderlik, başbuğluk yapmışlardır.'' dedi.

Törende, günün anısına düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
  1. Milli Mücadelede İlk Kurşun'un atılışının 100. yılı

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