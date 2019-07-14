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Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Sivas Kongresi’nin 100.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:41
Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İmranlı Kaymakamlığı tarafından 27 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.


İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli öncülüğünde Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüş düzenlendi. Kaymakam Meşeli ve ilçe protokolü ile ilçe halkı, ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir araya geldi. Sultan Abdülhamid Han tarafından inşa ettirilen Sıbyan Mektebi önünden başlayan yürüyüş engebeli arazide 27 kilometre sürdü. Küçük derelerden ve sert arazilerden geçerek Körabbas köyü yakınlarında zirvede dinlenme molası veren grup, burada Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 6 saat süren yürüyüşün ardından Kaymakam Hasan Meşeli ve yürüyüşe katılanlar, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı’nda Türk bayrağı açtı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla etkinlik sona erdi.


Etkinlik hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Meşeli, “Bu mektep Sultan Abdülhamid döneminde yapılmaya başlanmış ve 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Milli Mücadele vesilesiyle yapımı 1920 yılında sona ermiş. Yani bu mektep olarak asıl faaliyetini Gazi Mutafa Kemal Atatürk’ün yönetiminde başlamış bir yer. 2019 yılı, Milli Mücadele döneminin en önemli mihenk taşlarından birisi olan Sivas Kongresi’nin 100. yılı. Bizler başta Sayın Valimiz Salih Ayhan olmak üzere bir yıl boyunca Sivas Kongremize ve Milli Mücadelemize ilişkin bir dizi etkinlik düzenledik. Milli Mücadelemizin 100. yılına ilişkin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlığımız için emek göstermiş, şehit olmuş atalarımızın ruhunu şad etme amaçlı bir yürüyüş etkinliği düzenleme amacıyla Karacaören’e geldik. Buradan başlayarak İmranlı ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı’nın önünde sona erecek. Güzel bir yürüyüş parkuru olacak. Biz de bu şekilde atalarımızı yad edeceğiz. Milli Mücadele ruhunu bu yürüyüşle yeniden vurgulayacağız” dedi.


Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise, “Vatanımız için ecdadımızın izinde bugün yürüdük, yarın koşarız ve diğer gün de bu vatan için ölürüz” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:41
  1. doğa
  2. fotoğraf

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