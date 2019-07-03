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Milli Mücadele ruhu 100. yıl dönümünde de ilk günkü gibi

Bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da, 100.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
Milli Mücadele ruhu 100. yıl dönümünde de ilk günkü gibi

Bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da, 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Aziziye Şehitliğini ziyaret ile başlayan etkinlik, İstanbul Kapı’da tören ve Havuz Başı mevkiinde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakma ile devam eti. Protokol son olarak Atatürk evini ziyaret etti. Atatürk evinde bulunan mumdan heykeller hakkında bilgi alan Erzurum Valisi Okay Memiş, Milli Mücadele dönemi belgeselini büyük bir ilgiyle takip etti.


23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele ateşinin yakıldığı şehir Erzurum’da etkinliklere Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Kıbrıs gazileri katıldı.


Milli Mücadele’nin 100. yılının kutlandığı Erzurum’da, kutlamalar gerçekleşti. Aziziye Şehitlik Parkı ziyareti ardından İstanbul Kapı’da düzenlenen törende konuşma gerçekleştiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’u ve bölgeyi işgal planlarına dahil eden itilaf devletlerinin, milletin bağımsızlık ve hürriyet aşkı karşısında, korkudan titremeye başladığı gündür. Bugün Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış hunharca katliamlara maruz bırakılmış, işkence ve soykırımların en acısını yaşamış bir kentin, mücadelesinin başladığı gündür” dedi.


Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Benim Erzurum’a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember altına alındığı bir zamana rastladı’ ve ‘Millet bir bütündür parçalanamaz’ sözlerine değinerek, “Manda ve himayenin asla kabul edilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği gün bugündür. Erzurum tarihi hemen her döneminde stratejik konumu itibariyle işgale maruz kalmıştır. Erzurum insanı cesur gözü kara avunan ve koruyan oluşu bu yüzdendir. İzmir, Yunanlılar tarafında işgal edilirken ilk tepkiyi Erzurumlular göstermiştir” diye konuştu. Sekmen, Erzurum’un tarih ve mücadele açısından ne denli önemli olduğunu vurguladı.


Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirde yapılan kutlamalar esnasında, Havuz Başı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakan ve devamında Atatürk evini gezen Erzurum Valisi Okay Memiş ise, Atatürk’ün Milli Mücadele için Erzurum’u tesadüfi olarak seçmediğini, Erzurum’un şehit kanıyla büyük bedeller ödeyen, gazi bir şehir olduğunu dile getirdi.


Erzurum Kongresi sebebiyle yapılan kutlamalarda Vali Okay Memiş, “Atatürk buraya geldiğinde çok riskli bir durumdaydı, orduyla ilişiği kesilmişti ve tutuklanma sürecindeydi. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa en diri askeri birliği ile, ilişiği kesilen Atatürk’e ‘Paşam emrindeyim’ diyor. 57 gün Erzurum’da kalan Atatürk, tesadüfi olarak değil, şehitlerin kanıyla bedel ödediği için seçiyor. Atatürk’ü önce komisyon başkanı seçen, sonra fahri hemşehrilik beraatı daha sonrasında ise Erzurum Milletvekili seçerek Erzurum dadaşları büyük destek oldu. Gurur duyamamak mümkün değil anlatırken tüylerim diken diken oluyor” diyerek dönemin Milli Mücadele ruhunu paylaştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
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