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“Milli mücadele kartpostalları” kitabı çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gazikültür A.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
“Milli mücadele kartpostalları” kitabı çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gazikültür A.Ş. kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Murat Uğurluer tarafından hazırlanan Milli Mücadele Kartpostalları adlı kitabı yayımlandı.


Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, 2019 yılı Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yıldönümü itibariyle büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Bundan tam 100 yıl önce işgal altındaki bu toprakları tekrar bağımsız hale getirmek için bütün ülke çapında onurlu ve şanlı bir direniş başlamıştı. Bu yıl içeresinde değişik etkinliklerle 100. yılın anlam ve önemi çeşitli programlarla anılacak. Bu etkinliklerin ilkini, yayınladığımız bu kitap çalışmasıyla başlatmaktan mutluluk duymaktayız” dedi.


Yakar, “Milli Mücadele kartpostallarında kullanılan yoğun sembolizm, bu kartpostalların yorumlanması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede okuyucunun kitapta kullanılan 170 kartpostalı daha iyi anlayabilmesi ve verilmek istenen mesajları net bir biçimde kavrayabilmesine katkıda bulunabilmek adına her kartpostalın altına açıklamalar yazılmış, altlarında Osmanlıca yazı ve şiirler bulunan kartpostallarda ise bu metinler Latin harflerine çevrilerek anlaşılır hale getirilmiştir. Seri halinde basılmış örneklerde kartpostalın ait olduğu seri ve varsa sıra numarası da belirtilmiştir” diye konuştu.


Öte yandan; Gazikültür A.Ş.’nin 28. yayını olarak okuyucuyla buluşan 160 sayfalık kitap Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
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