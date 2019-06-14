Milli Mücadele Kahramanı Yörük Ali Efe, direnişin 100. yılında anılıyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, Kuva-yi Milliye Kahramanlarından Yörük Ali Efe ve müfrezesi tarafından gerçekleştirilen, Kurtuluş tarihinin düşmana karşı ilk örgütlü direnişi olan Malgaç Köprüsü Kuva-yi Milliye Direnişinin 100. yıldönümü anma etkinlikleri başladı. 4 gün sürecek etkinlikler kapsamında Milli Mücadelenin gizli kahramanı Yörük Ali Efe ve Müfrezesi’nin işgalcilere karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Malgaç Köprüsü Kuva-yi Milliye Direnişi 100. Yıl dönümü anma etkinlikleri başladı. 5 gün sürecek etkinlikler kapsamında milli mücadele yıllarında yaşanalar yeniden canlandırılıyor. Sultanhisar Kaymakamlığı ve Sultanhisar Belediyesi’nce ortaklaşa düzenlenen etkinlikler kapsamında dönemi anlatan kitapların yazarları, olayların geçtiği mekanlar ve yaşananlar gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak milli mücadele öncesi, milli mücadelede ve milli mücadele sonrası Yörük Ali Efe’nin hayatı, Araştırmacı, Tarihçi, Yazar ve aynı zamanda da Kara Kuvvetlerinde görevli Per.Dr.Kıd.Alb.Fatih Özkurt tarafından Sultanhisar Protokolü, davetliler ve öğrencilere anlatıldı. Yörük Ali Efe kitabının yazarı olan Özkurt, 1895 yılında Sultanhisar’a bağlı kırsal Kavaklı Mahallesinde dünyaya gelen ve Yunan işgalinin ardından ülkedeki ilk düzenli direnişi gerçekleştirerek Kuva-yi Milliye ruhunu canlandıran Yörük Ali Efe’nin bilinmeyen yönlerini anlattı.

Sultanhisar Zafer İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Rasim Belge, Belediye Başkanı Osman Yıldırmkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Gökhan, İlçe Emniyet Amiri Talet Afşar, belediye meclis üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Per.Dr.Kıd.Alb.Fatih Özkurt, bir saatten fazla süren sunumunda Yörük Ali Efe’yi anlattı. Konferansın ardından okul içerinde açılan yıl sonu sergisi gezildi.

Milli Mücadele Kahramanlarından Yörük Ali Efe ve Malgaç Baskını’nın 100. yılı nedeniyle düzenlenecek olan ve 5 gün sürecek etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları, seminerler, kros yarışması, resim yarışması, geziler, direnişin canlandırılması, anma yürüyüşleri, belgesel gösterimleri, lokma hayrı ve Malgaç Baskını anıtı önünde düzenlenecek olan anma töreni ile sona erecek.