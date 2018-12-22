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Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli sporcular, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için seçim yaptı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğraflarını tercih eden milli motosikletçiler, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" adlı fotoğrafını seçti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
  1. AA'nın

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