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Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu Katar'da açacak

Red Bull KTM Ajo takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek 15 yaşındaki Öncü, sezonun ilk yarışında 10 Mart'ta Katar'da piste çıkacak

07 Mart 2019 Perşembe 14:27
Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu Katar'da açacak

İSTANBUL (AA) - Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunu Katar'da açacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan 15 yaşındaki Öncü, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başarmıştı.

Red Bull KTM Ajo takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, sezonun ilk yarışında 10 Mart'ta Katar'da piste çıkacak. Geçen yıl Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta 12 yarışa çıkan Öncü, topladığı 235 puanla rahat bir şekilde şampiyon olmayı başarmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, bu sezon yarışacağı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Öncü, "Daha önce yarıştığım şampiyonalardaki yarışlar sayesinde, bu sezon takvimde olan pistlerin birçoğunu çok iyi biliyorum. Umarım ilk senemde büyük bir başarı elde edebilirim. Ancak öncelikli hedefim, bu seneyi bir tecrübe yılı gibi görmek. Motoruma ve şampiyonaya alışmak istiyorum. Ama bunu yarışlarda da istediğim sonuçları elde ederek gerçekleştirmek niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:27
  1. Red Bull

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