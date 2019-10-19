İstiklal Marşımızı tahrif eden sapkınlara suç duyurusu yağdı
İstiklal Marşımızın 3. ve 4. kıtalarını ahlaksız ifadelerle tahrif eden LGBTİ’li homolara hem mahkemeler hem de CİMER aracılığıyla suç duyurusu yağıyor. Sapkınların 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.19 Ekim 2019 Cumartesi 10:17
Haber Merkezi
Mehmetçiğin Suriye’nin kuzeyinde destan yazdığı bir dönemde, İstiklal Marşımızla dalga geçen LGBTİ’li eşcinsel ahlaksızlar hakkında CİMER’e binlerce suç duyurusu yağdı.
Cezasız kalmasınlar
Suç duyurularının ortak noktası ise sapkınların bizzat devlet eliyle cezalandırılması talebi oldu. CİMER’e bildirilen suç duyurularının birinde şu ifadelere yer verildi: “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Araştırmaları Kulübü’nün 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yeni üyelerine hoş geldin maili olarak gönderdiği metnin İstiklal Marşı’na ve içeriğine hakaret ediyor olması sebebiyle Anayasa’nın 300. Maddesinin 2. Bendi kapsamında ilgili mailin hazırlanması, yazılması, gönderilmesi süreçlerinde ilişiği ve onayı bulunanların 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep ediyorum.”
YORUM YAZ