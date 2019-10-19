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İstiklal Marşımızı tahrif eden sapkınlara suç duyurusu yağdı

İstiklal Marşımızın 3. ve 4. kıtalarını ahlaksız ifadelerle tahrif eden LGBTİ’li homolara hem mahkemeler hem de CİMER aracılığıyla suç duyurusu yağıyor. Sapkınların 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:17
İstiklal Marşımızı tahrif eden sapkınlara suç duyurusu yağdı

 Haber Merkezi 

Mehmetçiğin Suriye’nin kuzeyinde destan yazdığı bir dönemde, İstiklal Marşımızla dalga geçen LGBTİ’li eşcinsel ahlaksızlar hakkında CİMER’e binlerce suç duyurusu yağdı.

Cezasız kalmasınlar

Suç duyurularının ortak noktası ise sapkınların bizzat devlet eliyle cezalandırılması talebi oldu. CİMER’e bildirilen suç duyurularının birinde şu ifadelere yer verildi: “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Araştırmaları Kulübü’nün 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yeni üyelerine hoş geldin maili olarak gönderdiği metnin İstiklal Marşı’na ve içeriğine hakaret ediyor olması sebebiyle Anayasa’nın 300. Maddesinin 2. Bendi kapsamında ilgili mailin hazırlanması, yazılması, gönderilmesi süreçlerinde ilişiği ve onayı bulunanların 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep ediyorum.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:17
  1. İstiklal Marşı
  2. LGBTİ’li eşcinsel ahlaksızlar
  3. CİMER
  4. LGBTİ
  5. Suç duyuruları
  6. LGBTİ+ Araştırmaları Kulübü
  7. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Araştırmaları Kulübü

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