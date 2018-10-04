0553 313 94 23

Milli marş okunurken ayağa kalkmayanların cezası belli oldu

Karadağ'da hükümet, organizasyonlarda milli marş okunurken ayağa kalkmayan kişilere para cezası verileceğini açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:27
Milli marş okunurken ayağa kalkmayanların cezası belli oldu

Karadağ'da milli marş okunduğu sırada ayağa kalkmayan kişilere para cezası verilecek.

Karadağ'da hükümet, başkent Podgorica'da bugün gerçekleştirdiği toplantıda, milli marş okunduğu sırada ayağa kalkmayan kişilere para cezası verilmesi kararı aldı.

Hükümet toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, milli marş okunduğu sırada ayağa kalkmayan kişilere 300 ila 2 bin avro para cezası verileceğini ifade etti.

Hükümet toplantısında devlet sembolleri ve devlet günü ile ilgili kanunlarda değişiklik yapıldığını aktaran Bogdanovic, yeni düzenleme ile ayrıca yerel yönetim ve kamu binalarında sürekli olarak ülke bayrağının gönderde olması zorunluluğunun da getirildiğini söyledi.

Bogdanovic, "Bu şekilde, Karadağ'da ve diğer ülkelerde devlet sembollerine ve kimliğine saygı gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:27
  1. Karadağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadr Hareketi'nden dikkat çeken açıklama: Aday olmayın!
    1. Sadr Hareketi'nden dikkat çeken..
    2. Yaşlandıkça mutluyuz
    3. Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!
    4. Çocuklarda migren tanısı nasıl konulur?
    5. Pikan cevizi tam bir şifa deposu
    6. Diş eti hastalıklarında bu faktörlere..
    7. Fransa'dan Afrika ülkesine hava..
    8. Çocuğunuz yalan söylüyorsa...
    9. Kadıköy'de yol çöktü!
    10. Kanser riski taşıyanlar bu besinleri..
    11. Bahçeli'den 'Kemal Derviş' açıklaması:..
    12. Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası
    13. Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'a..
    14. Gıdalar ışınlanıyormuş
    15. Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma..
    16. Kansere karşı nasıl beslenmeli?
    17. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    18. Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak..
    19. Az sirke ile pırıl pırıl oluyorlar
    20. Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi