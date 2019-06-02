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Milli maçın ardından

- Özbekistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper: "Bizim için verimli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ancak skordan memnun değilim"

02 Haziran 2019 Pazar 23:50
Milli maçın ardından


ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Özbekistan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper, verimli bir maç oynadıklarını ancak skordan memnun olmadığını belirtti.

Cuper, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, Türkiye'nin çok güçlü ve iyi bir takım olduğunu söyledi.

Yüksek seviyede mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Cuper, şöyle konuştu:

"Bunu da bazı noktalarda iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'ye karşı oynarken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Kendi takımım açısından beni en çok üzen, iki duran toptan gol yememiz oldu. Bu duran toplardan yediğimiz goller de aslında çok hızlı bir şekilde gelişti. Bizim de bu konuda daha iyi çalışmamız gerektiğini bize gösteren nokta oldu. Bunlar mücadele gerektiren maçlar. Böyle iyi seviyede olan takımlara karşı yüksek seviyede maçlar oynadığınız zaman takımınızı daha iyi görme ve mücadeleyi daha üst seviyeye çıkarma şansınız oluyor. O yüzden bizim için verimli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ancak skordan memnun değilim."


- "Fransa maçından beklentinin yüksek olması şaşırtıcı değil"


Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile karşılaşacak Türkiye'nin maçtaki şansının sorulması üzerine Cuper, beklentilerin bulunmasının normal olduğunu söyledi.

Cuper, dünya şampiyonuna karşı oynamanın kolay olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her maça çıktığınız zaman bir beklenti içinde olup optimist bir şekilde yaklaştığınızda o maça daha iyi hazırlanabilirsiniz. Bu maçların ne getireceğini bilmiyorsunuz. Maç içerisinde çok fazla değişkenler olabilir. Maç içerisinde birçok farklı noktadan size avantaj sağlayabilecek durumlar da çıkabilir. Kolay olmayacaktır tabii ki dünya şampiyonuna karşı oynanacak. Ancak benim bugün gördüğüm Türkiye, hem çok iyi pres yapan hem de topa sahip olduğu zaman bunu çok iyi bir şekilde değerlendirebilen bir takım. Bunu gün geçtikçe iyileştirip daha çok çalıştıkları zaman da beklenti içinde olmanız doğaldır. Aynı zamanda optimist olup bu maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Hazırlık süreci de çok önemli. İyi hazırlıkla birlikte bu noktalara dikkat edildiği takdirde beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:50
  1. Antalya
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper

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