Milli maçın ardından





ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü oyun anlayışlarından memnun olduğunu belirterek, "Baktığınız zaman iyi işleri daha fazla ama hatalar da olan bir maçtı." diye konuştu.



Güneş, Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takım için oyuncuların kulüplerine değil, kendi durumlarına bakarak tercih yaptıklarını söyledi.

Daha önce oynadıkları iki maç sayesinde ellerinde oturmuş bir kadro olduğunu dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Buraya benimle birlikte 9 yeni arkadaş geldi. Oyun formatını anlatıp, onları kullanmak istedik. Belki bazılarında acele ettik. Örneğin Kenan Karaman ve Umut Meraş'ı ilk defa gördük. Oyun içerisinde beklenmeyen bireysel hatalarımız, top kayıplarımız, defansta geriye kaçışlarımız oldu. Olumsuzları konuşuyoruz ama olumlu tarafları daha fazla olan bir maçtı. Ben o taraftan bakıyorum. Önemli olan kimin oynadığı değildi. Neler yapıyoruz, neler yapamıyoruz ona bakıyoruz. Bu arada tabii ki de oyuncuların genel durumunu da görüyoruz. Dışarıda kalan bazı oyuncuları da Özbekistan maçında oynatacağız. Hazırlık maçı genel olarak takıma yeni katılan ve oynamayan oyuncuları görmek, havuzu genişletmek amaçlıdır. Belki artısı olan çıkacak ve onlara bakacağız. Sonra Fransa ve İzlanda maçlarını düşüneceğiz. O yüzden takımın bugünkü oyun anlayışından memnunum. Baktığınız zaman iyi işleri daha fazla ama hatalar da olan bir maçtı. Belki sıcağın da etkisiyle tempo dalgalıydı. İstediğimiz zaman ise oyun temposunu arttırabildik. İki oyuncunun erken sakatlanması bazı sıkıntılar yarattı. Sakatlıklar bizim için iyi olmadı."

Sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un durumunu henüz bilmediğini ama diğer oyuncularında bir sorun olmadığını aktaran Güneş, "Sakatsız bir hazırlık maçı geçirmek istedik. Oyuncuların durumunu görmek istedik. Tekrar vurguluyorum. Olumluydu ama yeterli değildi. Daha üst seviyede oynaması gereken bir takımız. Ama sezon sonunda, böylesine sıcak ve nemli bir havada oyuncularım gayet iyiydi. Ellerinden gayreti gösterdi. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.





- "Oynadığımız 3 maç, Fransa ve İzlanda maçlarına ölçü değil"







FIFA'nın internet sitesinde yer alan, "Şenol Güneş ile yeniden diriliş başlıyor" başlıklı değerlendirmenin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "Kazandığımız 3 maçı geride bıraktık. Bir ölçü değil ama şöyle bir avantajı var; iyi başlamak, iyi devam ettirmek ve moral çok önemli. FIFA sıralamasında Yunanistan 43, biz 39. sıradayız. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ilk 10'lara girmemiz gerekiyor. Onun için her maç kazanılmalı. Hazırlık maçları, adı üzerinde hazırlık için yapılıyor. FIFA'nın jestine teşekkür ediyorum. Bizi de var sayıyorlar. Türkiye'ye saygı duyuyorlar. Seviyorlar." yanıtını verdi.



Yunanistan karşısında yedikleri golün kendilerine yakışmadığını vurgulayan Güneş, şunları söyledi:

"Bugün çok daha farklı olması gereken maç 2-1 bitti. Bu da en küçük hatanın nelere mal olacağının göstergesiydi. Eksikleri düzeltmek istiyorum. Kolay bir takım değil. Artıları, eksileri var. Oyun içerisinde örneğin Umut Meraş yoruldu ve çıkmak istedi. Değiştiremedim. Bazı oyunculara fazla yük bindi. Belki değiştirdiğim oyuncuları 60 dakika oynatabilirdim. Rakip sahaya hücum etmek, pozisyon yaratmak, seyircinin de oynayanın da hoşuna gidiyor. Oyuncu önce kendine inanmalı, keyif almalı, keyif vermeli. Ülkeyi iyi temsil etmeli. Burası profesyonel kulüp değil. Hepsinin kulüpleri var. Kulüplerine saygı duyuyorum. Özverili davranarak oyuncu gönderiyorlar ama burası milli takım. Buranın vizyonu ve hedefi var. Mutluluğu, gururu ve beklentileri var. Oyuncular da bunu yapmaya çalışıyorlar. Oynadığımız 3 maç, Fransa ve İzlanda maçlarına ölçü değil. Önümüzde Özbekistan maçı var. Bu maçı da bitirip, Fransa ile İzlanda karşılaşmalarına daha hazır olur ve kazanırız. Sevdikten sonra her iş önemlidir. Onu yaşayarak yaptığınız zaman keyiflidir. Yapacak daha çok işimiz var. Daha iyi şeyler yapmak istiyorsak, milli takım ayrı bir heyecan. Ulvi bir görev. Buraya gelenler severek ve gönülden oynamalı ya da hiç gelmemeli. Bu duyguyu iyi yaşıyoruz."





- "Kadro 20'ye inecek"





Güneş, ilk kez milli formayı giyen Nazım Sangare ve Umut Meraş'ı iyi gördüğünü, yürekten oynadıklarını, ancak bu maçı ölçü almadığını belirtti.

Kadrolarında 32 oyuncu bulunduğunu, bunun da 20'ye inmesi gerektiğini dile getiren Güneş, "Önde biraz fazlalık var ama bu avantajdır. Cenk'i de öyle kullanmaya çalışıyorum. Gayet de başarılıydı. İyiydi. İnşallah bir sakatlığı çıkmaz. Enes Ünal'ın ufak bir rahatsızlığı var. Burak Yılmaz yeni toparlıyor. Normal idmanlara katılıyor. Kamp döneminde bunları yaşayacağız. Havuzun geniş olması nedeniyle bazı oyuncular belki dışarıda kalacak. Bu da normal." açıklamasında bulundu.





- "Bu takım hepimizin"







Güneş, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herkesin milli takıma girebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu takım hepimizin. Nasıl bir kadro yapacağımı şu anda düşünüyorum. Özbekistan maçı da benim için kazanmak adına önemli. Havuzdaki bazı oyuncuları da oynatmak istiyorum. Kadro yaparken kafa karışıyor. 'Onu mu, bunu mu alayım?' diye düşünüyorum. Yunus'u sahaya koyamadım. Zeki, Merih ve Hasan Ali'yi dinledirmek istemiştim. Üç oyuncu değişikliği yapınca, iki oyuncu da sakatlanınca, beş oyuncu değiştirme hakkımı kullandım. Altıncı oyuncu değişikliğini yapmak istemedim. Hazırlık maçı da olsa kendimde kafa karıştıracak çok soru buluyorum. Milli takım sıradan bir iş değil. Oyuncu dışarıda kalıyor, üzülüyor. Şu anda açıkta olan çok oyuncumuz var. Bir kaç tanesi kenarda kaldığı zaman, bunlar düşünülmüyor anlamı taşımaz. Belki Fransa ve İzlanda maçlarında olmasalar da daha sonraki maçlarda olacaklar. Buradan bir kadro oluşturacağız. O yüzden gücü fazla olan oyuncuları öncelikli kullanacağız."





- "Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"







Güneş, oyun anlayışı kendisine benzeyen hocaların oyuncularının mı milli takımda daha çok şans bulacağı yönündeki soru üzerine, "Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Takım olarak hücum, takım olarak savunma yapacağız. Bunların hepsini geliştirmek zorundayım." şeklinde konuştu.

Milli takımın üst düzey oynayan bir takım olduğunu, dolayısıyla hem hücumu hem de savunmayı iyi yapma zorunlulukları bulunduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim anlayışım, onların yetenekleriyle birleşecek. Seyircinin zevk aldığı, böyle sıcak bir havada oyuncunun arzulu oynadığı bir futbol herkesi keyiflendiriyor. TRT'ye mahçup olmamak için mecbur iyi oynamamız lazım. Yetenekli oyuncularımız var. Ama yetenekli oyuncularımız zaman zaman takımlarında kendi adlarına çok iş yapıyor, topla çok oynuyor. Akıcı oyun sıkıntısı oluyor. Pas yapılırken kolay top kaybedilebiliyor. Üst seviye takımlarda bu olmaz. Hem topu almanız zordur hem de topu aldığınızda kolay kolay sizi oynatmayabilirler. O yüzden daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Daha başlangıçtayız ama işimiz kolay değil. Zor maçlar oynayacağız."



