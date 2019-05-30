Milli maçın ardından





ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Angelos Anastasiadis, Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni geçerek finallere kalacağına inandığını söyledi.

Anastasiadis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her iki takımın da yeni oyunculardan oluştuğunu belirterek, Türkiye'nin kendilerinden daha diri olduğunu, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye dün geldiklerini ve dinlenme fırsatı bulamadıklarını ifade eden Anastasiadis, şöyle konuştu:

"Oyuncularım maça yorgun çıktı. Bunu da tüm maç boyunca gördük. İkili mücadeleleri kaybettik. Futbolcularım yorgun ve bitkin olmalarına rağmen sahada iyi mücadele verdiler. Takımımdan memnunum. İyi bir yolda olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki kritik maçlarımızda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip. İnanıyorum ve umuyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda elemeleri geçip finallere kalacaktır."



Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalardaki şansının sorulması üzerine Anastasiadis, bugün sahada iyi bir Türk Milli Takımı gördüğünü, iyi sonuçlar alacaklarına inandığını aktardı.





- Mitroglou'nun durumu





Anastasiadis, Galatasaray'da oynayan forvet Kostas Mitroglou'nun durumu ile ilgili soru üzerine, bu oyuncusunun kendisini bayağı geride bırakan bir sakatlık yaşadığını vurguladı.

Mitroglou'nun en kısa zamanda sakatlığını atlatıp, tekrar kendine geleceğine inandığını söyleyen Yunan teknik adam, "Kendine gelmesi hem Galatasaray hem de Yunanistan Milli Takımı için faydalı olur. Umarım en kısa zamanda bu gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Anastasiadis, Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını da vurgulayarak, ileride Türk Milli Takımı'nı Yunanistan'da ağırlayarak aynı misafirperverliği göstermek istediklerini sözlerine ekledi.



