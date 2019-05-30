0553 313 94 23

Milli maçın ardından

- Yunanistan Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis: "Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip. İnanıyorum ve umuyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda elemeleri geçip finallere kalacaktır"

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:48
Milli maçın ardından


ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Angelos Anastasiadis, Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni geçerek finallere kalacağına inandığını söyledi.

Anastasiadis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her iki takımın da yeni oyunculardan oluştuğunu belirterek, Türkiye'nin kendilerinden daha diri olduğunu, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye dün geldiklerini ve dinlenme fırsatı bulamadıklarını ifade eden Anastasiadis, şöyle konuştu:

"Oyuncularım maça yorgun çıktı. Bunu da tüm maç boyunca gördük. İkili mücadeleleri kaybettik. Futbolcularım yorgun ve bitkin olmalarına rağmen sahada iyi mücadele verdiler. Takımımdan memnunum. İyi bir yolda olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki kritik maçlarımızda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip. İnanıyorum ve umuyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda elemeleri geçip finallere kalacaktır."

Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalardaki şansının sorulması üzerine Anastasiadis, bugün sahada iyi bir Türk Milli Takımı gördüğünü, iyi sonuçlar alacaklarına inandığını aktardı.


- Mitroglou'nun durumu


Anastasiadis, Galatasaray'da oynayan forvet Kostas Mitroglou'nun durumu ile ilgili soru üzerine, bu oyuncusunun kendisini bayağı geride bırakan bir sakatlık yaşadığını vurguladı.

Mitroglou'nun en kısa zamanda sakatlığını atlatıp, tekrar kendine geleceğine inandığını söyleyen Yunan teknik adam, "Kendine gelmesi hem Galatasaray hem de Yunanistan Milli Takımı için faydalı olur. Umarım en kısa zamanda bu gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Anastasiadis, Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını da vurgulayarak, ileride Türk Milli Takımı'nı Yunanistan'da ağırlayarak aynı misafirperverliği göstermek istediklerini sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:48
  1. Antalya
  2. Hazırlık maçı
  3. Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis
  4. Yunanistan Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pentagon'da nadir bulunan element tedirginliği
    1. Pentagon'da nadir bulunan element..
    2. Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükseldi
    3. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde..
    4. Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı..
    5. Burdur’da mezarlıklara bayram bakımı
    6. Bartın'da alkol komasına giren kişi..
    7. "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'da
    8. Gaziantep’te final heyecanı
    9. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
    10. Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü..
    11. İstanbul’dan Samsun’a cenazeye giden..
    12. Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir..
    13. YTB'den Arnavutluk'ta iftar programı
    14. Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
    15. Hakkari’de düzenlenen konser büyük..
    16. El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil..
    17. Yasemin Can'dan olimpiyat kotası
    18. Sokak lambasında ders çalışan çocuğu..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2019
    20. Bakan Albayrak'tan çalışanlarına müjde
    21. Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli
    22. "Uyarının, kızgınlığın, küskünlüğün..
    23. Sudan'da askerin müdahalesi sonucu bir..
    24. Kastamonu'daki cinayet
    25. Erdoğan'dan, DMD hastası Çağlar..
    26. TİKA, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş..
    27. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası
    28. Kırklareli Üniversitesinde mezuniyet..
    29. Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı:..
    30. Milli maçın ardından
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'