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Milli maçın ardından

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş:- "Her rakip önemli, biz adım adım gitmek durumundayız. Ama bizim için Haziran ayındaki Fransa ve İzlanda maçları tabi önemli maçlar olacaktır. İkisinden birini kazanmak bizim için önemli olacaktır"

23 Mart 2019 Cumartesi 02:03
Milli maçın ardından

İŞKODRA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizim için Haziran ayındaki Fransa ve İzlanda maçları tabi önemli maçlar olacaktır. İkisinden birini kazanmak bizim için önemli olacaktır." dedi.

Güneş, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılan Arnavutluk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç takımı tecrübeli takımla birleştirdiklerini, iyi başlayıp arkasının geleceğini düşündüklerini belirten Güneş, rakibin sertliğine, agresifliğine cevap verdiklerini, kendilerinde kazanmanın mutluluğu olduğunu söyledi.

Kendisine verilen görevi sorumluluk içerisinde yapmak durumunda olduğunu vurgulayan Güneş, "Onun sorumluluğu içerisinde bu maçı kazanıp iyi başlamak istiyorduk. Bunu başardık o yüzden mutluyum, gururluyum. Tabi uzun bir aradan sonra milli takımda iyi başlamak önemlidir." diye konuştu.

Moldova maçında sakatlıklar ve yorgunluklar nedeniyle değişikliklerin olabileceği sinyalini veren Güneş, daha farklı bir maç oynayacaklarını dile getirdi.

Oyun formatı olarak pozisyon vermediklerini ancak biraz daha iyi paslar yapabileceklerini anlatan Güneş, Mahmut Tekdemir ve Bırak Yılmaz’dan memnun olduğunu ifade etti.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun performansı ile ilgili bir soruya Güneş, şu yanıtı verdi:

"Kaptanı tebrik ediyorum. Geldiği ilk günden beri birlikte çalışmamızda çok verimliydi, çok katkı yaptı. Bütün oyuncular da öyleydi, Burak da öyleydi, gençler de öyleydi. Onlar hem ağabeylerini dinledi, hem kaptanlarını dinledi. Biz teknik heyet olarak da çok çalıştık. Süre çok kısa, buradan olabildiğince oynayanlar, oynamayanlar, yeni gelenler yeni bir kadro yapmak durumundaydık ve deplasmanda zor bir maçımız vardı. O yüzden böyle bir dönemde saha içerisinde bir kaptana ihtiyaç vardı, hem lider kaptana ihtiyaç vardı onu çok iyi yaptı."

Rakibin zaman zaman bireysel iyi işler yaptığını belirten Şenol Güneş, gelecek maçlarda Arnavutluk’un özellikle sahasında rakiplerine puan kaybı yaşatabileceğine dikkati çekti.

Moldova maçına hazırlanarak yarışa devam edeceklerinin altını çizen Güneş, "Bunun içerisinde her rakip önemli. Biz adım adım gitmek durumundayız. Ama bizim için Haziran ayındaki Fransa ve İzlanda maçları tabi önemli maçlar olacaktır. İkisinden birini kazanmak bizim için önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 02:03
  1. Arnavutluk
  2. Emre Belözoğlu
  3. İşkodra
  4. Şenol Güneş
  5. türkiye

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