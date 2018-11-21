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Milli maçın ardından

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko: "Türkiye'nin gösterdiği mücadele sayesinde herkes istekli oynadı"

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:19
Milli maçın ardından

ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Türkiye ile 0-0 berabere kalan Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye'nin gösterdiği mücadele sayesinde herkesin istekli oynadığını belirtti.

Shevchenko, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Antalya’da dolu bir statta futbol oynamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Takımının sahada çok olumlu şeyler yaptığını dile getiren Shevchenko, "Bir sürü oyuncu oynattık. Çok olumlu ve faydalı bilgiler elde ettik. Hem Ukrayna'nın hem Türkiye'nin maçı almak için bir sürü şansı vardı ama ne yazık ki olmadı. Bir sürü oyuncu oynattık. 21 Yaş Altı takımındaki 10 oyuncumuz sahaya çıktı. Oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

Karşılamanın güzel geçtiğini aktaran Shevchenko, "Herkes kendini çok iyi gösterdi. Türkiye'nin gösterdiği mücadele sayesinde herkes istekli oynadı. Sadece bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum, motivasyonu yüksek iki takım da böyle bir özelliğe sahipti. Türkiye beni hala hatırlıyor. Türkiye'ye gelmek her zaman çok güzel. Hem Türk insanına hem Türkiye’ye saygı duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye A Millli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili soru üzerine Shevchenko, hem teknik direktör hem de insan olarak kendisine saygısının sonsuz olduğunu vurgulayarak, "Zamanında Shakhtar Donetsk'e katkıda bulundu. Türkiye içinde çok şey yapabilir." şeklinde konuştu.



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:19
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  3. Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko

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