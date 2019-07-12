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Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan ve Türk milleti tarafından bertaraf edilen darbe girişimini anmak ve demokrasi tarihi açısından önem arz eden bu olayı hatırlatmak için Milli Kütüphanede ‘Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması Sergisi’ açıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:48
Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan ve Türk milleti tarafından bertaraf edilen darbe girişimini anmak ve demokrasi tarihi açısından önem arz eden bu olayı hatırlatmak için Milli Kütüphanede ‘Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması Sergisi’ açıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması Sergisi’ Milli Kütüphanede açıldı. 15 Temmuz darbe girişimini anmak için düzenlenen sergi 12-19 Temmuz arası Milli Kütüphane sergi salonunda ziyaretçilere açık olacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması Sergisi”ve “Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması” adıyla iki yarışma düzenlemişti. 15 Temmuz demokrasi zaferinin yeni nesillere iyi anlatılması ve unutulmaması için düzenlenen yarışmada başarı kazanan afişler Milli Kütüphane sergi salonunda sergilenmeye başlandı. Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nihat Değirmenci, “Üniversite öğrencilerine yönelik başlattığımız bir genç sanat yarışmamız vardı. Bu yarışma kapsamında daha önce afiş tasarım yarışması yapmamıştık. Acaba gençler darbe girişimi hakkında ‘ne düşünüyor, ne yapabilirler, Türk gençliğinin darbe girişimine tepkisi ne olabilir’ diye düşündük. Çok olumlu tepkiler aldık. Bazen sayfalar dolusu kitap yazmanız bir çizginin anlatacağı şeyi anlatamayabilir. Burada fotoğrafları gezerken unutmayalım ki bunlar gençlerin gözüyle çizilmiş eserler. Toplam 46 eser; 9 başarı, 10 mansiyon ödülü aldı” ifadelerini kullandı.


Sergilenen eserleri bir dergide toparlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, derginin sonuna bir CD iliştirerek video tasarım koşunda başarı kazanan eserleri sergiyi gezinmeye gelenlere hediye etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:48
  1. sergi
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