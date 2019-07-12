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Milli Kütüphane'de "15 Temmuz" sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "15 Temmuz" konulu Fotoğraf ve Afiş Tasarım Sergisi, Milli Kütüphane'de açıldı

12 Temmuz 2019 Cuma 13:41
Milli Kütüphane'de "15 Temmuz" sergisi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "15 Temmuz" konulu Fotoğraf ve Afiş Tasarım Sergisi, Milli Kütüphane'de açıldı.

Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan sergi, 19 Temmuz'a kadar Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 15 Temmuz'a yönelik tarihi anları ve demokrasi nöbetlerini betimleyen görseller ile basılı eserlerin yer aldığı sergide, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Genç Sanat: Afiş ve Tasarım Yarışması"ndan eserler de bulunuyor.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nihat Değirmenci, serginin açılışında yaptığı konuşmada serginin oluşturulma sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. Değirmenci, serginin 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananların gençlerin gözünden de anlaşılabilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Açılışa, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ile Bakanlık bürokratları katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:41
  1. "15 Temmuz" konulu Fotoğraf ve Afiş Tasarım Sergisi
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  3. Milli Kütüphane

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