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Milli klavye takımı İtalya yolcusu

İnterstenoTürk Grubu Başkanı Seçkin Köse:- "İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında daha önce aldığımız dereceleri tekrarlayarak şampiyon olmayı hedefliyoruz"- "Hedefimiz, en büyük arzumuz, ilkokuldan başlayarak F klavye 10 parmakla eğitimin verilmesi"

09 Temmuz 2019 Salı 12:58
Milli klavye takımı İtalya yolcusu

İSTANBUL (AA) - İnterstenoTürk Grubu Başkanı Seçkin Köse, "İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında daha önce aldığımız dereceleri tekrarlayarak şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

İtalya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Bilgisayar Klavye Yarışması'na katılacak Türk Milli Klavye Takımı, Eyüpsultan'daki Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Köse, Türk milli klavye takımının İtalya'ya dünya şampiyonluğu için gideceğini kaydederek, 1955 yılında F klavyeye geçen milli takımın yıllardır Türkçeye en uygun klavye avantajını kullandığını belirtti.

F klavyede harflerin yerleşiminin diğerlerine kıyasla daha bilimsel ve hızlı yazmaya müsait olduğunu söyleyen Köse, F klavyeyi bu günlere getiren İhsan Yener'i rahmetle andı.

Bu yıl yapılan Dünya Bilgisayar İnternet Klavye Şampiyonası'nda milli takımın 24 madalyanın 12'sini kazandığını aktaran Köse, hem ferdi olarak hem de takım olarak dünya şampiyonluğunun elde edildiğini vurguladı.

Bilgisayar klavyesinin hızlı ve verimli kullanılmasının öğrencilik ve iş hayatında her zaman gerekli olduğunu vurgulayan Köse, konuşmasına şöyle devam etti:

"11-19 Temmuz tarihleri arasında İtalya'ya gidecek milli takım Hakan Kurt, Celal Aşkın, Emrah Kuyumcu, Erdi Çiller, Arif Altuntaş, İlyas Pamukçu, Nisan Maya Tunçoğlu, Zehra Taşkale, Mehmet Kurt, Alpin Alperen Aşkın, Mete Özen ve Abdullah Taner, Onur Demirbaş, Ali İhsan Ekici, Alper Veysel ve Faruk Aktaş'tan oluşuyor. Bizim hedefimiz, en büyük arzumuz ilkokuldan başlayarak F klavye 10 parmakla eğitimin verilmesi. İlkokul derken de 1. sınıfın 2. yarısından itibaren mecburi ders olarak başlaması. Bu takdirde bilgisayarın 10 parmakla bilimsel yazılması sisteme girmiş olacaktır ve önemli bir zaman tasarrufu sağlanacaktır. Bir platform oluşturularak bütün vatandaşlarımızın 2 parmakla değil, 10 parmakla eğitiminin sağlanmasını önermekteyiz. Önümüzdeki yaz sezonunda istisnasız hızlı bir şekilde öğretmen yetiştirilmesine çalışılmalıdır. İŞKUR işçi alacağı zaman F klavye sınavı yapsın ya da o sınavı yapmasa bile iş başı eğitimlerde performans açısından F klavye eğitimi vermesi kanaatindeyiz. Üniversitelerde F klavye eğitiminin derslere konulması görüşündeyiz. TRT'nin sistem olarak 10 parmakla eğitim vermesi lazım. İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında daha önce aldığımız dereceleri tekrarlayarak şampiyon olmayı hedefliyoruz."

Yarışmaya katılacak öğrencilerden 29 yaşındaki Arif Altuntaş da 2006 yılından bu yana uluslararası klavye şampiyonalarına katıldığını kaydederek, "F klavyemiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. Önümüzdeki şampiyonada da favori ülkelerden biriyiz. Ben ticaret lisesi mezunuyum. Klavye dersleri vardı. Başarılı olarak okulda ön plana çıktım. Hocamız da yarışmalardan haberdardı. Beni şampiyonalara teşvik etti. Umarım Türk milli takımı olarak yarışçı arkadaşlar ile birlikte güzel başarılar elde eder, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bilgisayar Klavye Yarışması 16 kişilik yarışçılar arasında 30 dakika süren 10 parmak kullanılması metoduyla gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:58
  1. İtalya
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  3. Türk Milli Klavye takımı

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