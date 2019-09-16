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Milli kick boksçudan 3,5 yılda 15 madalya

Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Konyalı milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu, hobi amaçlı başladığı bu sporda 3,5 yıla 15 madalya sığdırdı- Zeliha Çavuşoğlu:- "Katıldığım şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim bu branşta daha iyi yerlere gelmek, dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek"

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
Milli kick boksçudan 3,5 yılda 15 madalya

KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'da hobi amaçlı kick boks sporuna başlayan 17 yaşındaki Zeliha Çavuşoğlu, gece gündüz çalışarak 3,5 yılda 15 madalya elde etti.

Beyşehirli lise öğrencisi Zeliha Çavuşoğlu, 14 yaşındayken kick boks sporuyla ilgilenmeye başladı.

Önceleri hobi olarak yaptığı bu sporla boş zamanlarını değerlendiren Çavuşoğlu, okuldaki beden eğitimi öğretmeninin Türkiye şampiyonluğu derecesine sahip başka bir öğrenciyle daha fazla ilgilenmesi üzerine hırs yaptı.

Yaklaşık 3,5 yılda 15 madalya kazanan genç sporcu, milli takım forması altında ilk kez katıldığı, Macaristan’da yapılan Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.

Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, azim ve hırsı sayesinde başarılı olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kick boksta bu kadar ilerleyebileceğini tahmin etmediğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Onuncu sınıfta öğrenciydim ve bu sporu yapan 3 arkadaştık okulda. Aramızdaki bir arkadaşımızın 'Türkiye şampiyonluğu' derecesi vardı, bizim ise herhangi bir başarımız ve derecemiz yoktu. Beden eğitimi öğretmenimizin bizden daha ziyade Türkiye şampiyonu olan sporcu arkadaşımızla ilgilenmesi, bizi bir kenara ayırması benim üzerimde çok farklı bir etki oluşturdu. Bundan büyük üzüntü duydum, ağladım. Beni çalıştıran antrenörüme bu yaşadıklarımı anlattım. Bu olay sonrasında artık daha çok hırs yaparak çalıştım ve bu branşta ilerleyişim devam etti."

Çavuşoğlu, sporun kendisini her konuda geliştirdiğini belirterek, "Önceleri çok sessizdim ve içime kapanık birisiydim. Çevremdeki herkes, bu sporla uğraştığımı ve dereceler yaptığımı görünce bayağı bir şaşırıyordu, beklemiyorlardı benden. Sonra ilerlediğimi görünce onlar da benimle gururlandı ve mutlu oldular." diye konuştu.

Spor yaşamımın okul hayatına herhangi bir olumsuz katkısı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, derslerine de aynı şekilde özen göstermeye çalıştığını bildirdi.


- Hedef dünya şampiyonluğu


Zihni ve bedeniyle tamamen kick boksa yoğunlaşarak çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakaya katıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki ilk madalyamı 2018’de Elazığ’da yapılan şampiyonada elde ettim. 2019'da ilk kez girdiğim Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon oldum, aynı turnuvada katıldığım farklı branşta ise üçüncü oldum. Uluslararası Open turnuvasında Avrupa üçüncüsü oldum. 3,5 yıla sığan başarı kariyerimde toplam 15 madalyam bulunuyor. Nasibimde Avrupa üçüncülüğü de varmış. Katıldığım şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim bu branşta daha iyi yerlere gelmek, dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek."

Çavuşoğlu’nu yetiştiren ve aynı zamanda milli takım antrenörü olan Ömer Sevinç de genç sporcunun azminin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.


- "İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek yeni hedefimiz olacak"


Sevinç, Çavuşoğlu'nun kısa zamanda önemli başarılara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yıllarında bunu bir hobi olarak yapıyordu, herhangi bir hedefi yoktu ama, çok duygulanıp üzüldüğü, başından geçen küçük bir olayın ardından spora olan bakış açısı değişti. Daha sonra hırs yaptı, azmetti. Antrenmanlara aksatmadan gelmeye başlayan ve verim elde ettiğimizi gördüğümüz Zeliha'nın bu gayretlerine biz de destek verdik. Bu sene ilk kez giydiği milli takım formasıyla da Avrupa üçüncüsü oldu. Bu başarının öncesinde aralarında Türkiye şampiyonluğunun da olduğu pek çok derecesi bulunuyor. İnşallah seneye yapılacak dünya şampiyonasına da katılımını sağlayıp, bu sefer çıktığı kürsüde İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek yeni hedefimiz olacak."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. Beyşehir
  3. Kick Boks
  4. Zeliha Çavuşoğlu

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