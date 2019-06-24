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Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya

- Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabında milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya

ANKARA (AA) - Türkiye, Kanada'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabını 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etap müsabakaları Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kota müsabakaları arasında yer alan organizasyona 79 ülkeden 760 karateci katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 13 erkek ve 7 kadın sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

A Serisi'nin Salzburg ve İstanbul etaplarında gümüş madalyada kalan Uğur Aktaş, Montreal'de kumite 84 kiloda altın madalyaya uzandı. Uğur, finalde İtalyan Michele Martina'yı 3-0 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kumite +84 kiloda mücadele eden Alparslan Yamanoğlu, bu sezonki üçüncü madalyasına Kanada'da ulaştı. Premier Lig'in Rabat etabında gümüş, A Serisi'nin İstanbul ayağında bronz madalya alan milli karateci, finalde ev sahibi ülkeden Daniel Gaysinsky'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye, erkek takım kata dalında da şampiyonluğa ulaştı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan milli takım, finalde Peru'yu mağlup etti.

Kumite 67 kiloda yarışan Burak Uygur ve kumite 75 kiloda tatamiye çıkan Erman Eltemur, gümüş madalyada kaldı.

Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 50 kilo), Tuba Yakan (Kumite 55 kilo), Eray Şamdan (Kumite 60 kilo) ve erkekler ferdi kata dalında mücadele eden Ali Sofuoğlu ise bronz madalya aldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. Alparslan Yamanoğlu
  2. KARATE
  3. Karate 1 A Seris
  4. Uğur Aktaş

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