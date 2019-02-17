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Milli karatecilerden dört madalya

- Karate 1 Premier Lig'de milli sporcular üç altın ve bir bronz madalya kazandı

17 Şubat 2019 Pazar 22:09
Milli karatecilerden dört madalya


İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'de mücadele eden milli sporcular, üç altın ve bir bronz kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun (WKF) gerçekleştirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonun ikinci etabı Dubai kentinde gerçekleştirildi.

Kumite kategorisinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalyanın sahibi oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı.

Eray Şamdan ise kumite 60 kiloda bronz madalya elde etti.

Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı, 19-21 Nisan'da Fas'ta yapılacak.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:09
  1. KARATE
  2. Karate 1 Premier Lig
  3. Serap Özçelik Arapoğlu
  4. Uğur Aktaş

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