Milli karatecilerden dört madalya - Karate 1 Premier Lig'de milli sporcular üç altın ve bir bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'de mücadele eden milli sporcular, üç altın ve bir bronz kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun (WKF) gerçekleştirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonun ikinci etabı Dubai kentinde gerçekleştirildi. Kumite kategorisinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalyanın sahibi oldu. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı. Eray Şamdan ise kumite 60 kiloda bronz madalya elde etti. Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı, 19-21 Nisan'da Fas'ta yapılacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.