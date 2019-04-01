0553 313 94 23

Milli karateciler yurda döndü

- İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Karate Milli Takımı, İstanbul'a geldi- Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan:- "Kafiledeki herkes madalya ile dönmüş oldu, bu da tarihimizde ilk defa yaşandı. Bu işe ilk başladığımızda hayalimiz buydu"

01 Nisan 2019 Pazartesi 22:17
Milli karateciler yurda döndü


İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Karate Milli Takımı, Türkiye'ye döndü.

Şampiyonada bütün milli karatecilerin madalya kazandığı kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda sporcuların aileleri karşıladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihe geçen bir sonuç aldıklarını belirterek, "Allah herkese böyle güzellikler nasip etsin. Avrupa Şampiyonası'nda 51 ülke vardı ve bu ülkeler içerisinde en çok madalya alarak ülkemize dönmek nasip oldu. Kafiledeki herkes madalya ile dönmüş oldu, bu da tarihimizde ilk defa yaşandı. Bu işe ilk başladığımızda hayalimiz buydu. İnşallah üzerine koyarak olimpiyatlarda güzel sonuçlar almak için bu ekiple çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en çok kotayı Türkiye'nin almaya yakın olduğunu vurgulayan Delihasan, "Şu anda Japonlardan sonra 2020 için en çok kotaya yakın olan ülke biziz. Bunu korumamız lazım. Süreç devam ediyor. 2020'ye kadar puan müsabakalarında iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor Bu şampiyonanın bir özelliği daha vardı, sonuçlardan sonra Avrupa Oyunları kadrosu netleşecekti. Yanlış hesaplamadıysak bizim planlarımıza göre, 12 sıkletin 11'inde Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde ettik. O da bizim için bir prestij olacak. Orada da geçen dönem olduğu gibi başarılı olmak istiyoruz. En nihai hedefimiz ise Tokyo'da bayrağı göndere çektirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Levent Aydın da tüm takımın madalya almasıyla bir hayali gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Allah'a çok şükür takımda bulunan bütün sporcular madalya ile döndü. Bunun için çok mutlu olduk. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu da yaptığımızı sanıyoruz. Kalbimiz, gönlümüz, ruhumuz ile bunu başarmak için çalıştık." diye konuştu.

Kadınlar 55 kilo kumitede gümüş madalya alan ve havalimanında 3 yaşındaki kızı Derin tarafından karşılanan Tuba Yakan ise çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemize, Avrupa ikinciliği getirdiğim için çok mutluyum. Ayrıca tüm takımımız madalya ile döndü. Bu da bizi çok mutlu etti. Ülkemize genel klasmanda ikinciliği getirdik, bütün ülkelere karşı güzel mücadeleler verdik ve İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Hepimiz çok mutluyuz. Hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Altın madalya kazanan Erkek Kumite Milli Takımı'nda yer alan Alparslan Yamanoğlu da çok güzel bir başarı yakaladıklarını dile getirerek, "Bu bir rekor. Sanıyorum ki hiçbir branşta bu kadar başarılı bir şekilde ve mutlu bir kafile ile ülkemize kimse dönmemiştir. Herkesin boynunda madalya var ve herkesin yüzü gülüyor." şeklinde konuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 22:17
  1. 54. avrupa karate şampiyonası
  2. Esat Delihasan
  3. KARATE
  4. kumite
  5. madalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama
    1. İstanbul Valiliği'nden gözaltı..
    2. Vatandaşlar uyarılıyor! Sandıklarınızı..
    3. Bir ilçe alarmda! Kafesinden kaçtı
    4. Çanakkale’de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Simav Belediyesi Avukat Adil Biçer’e..
    6. Yok böyle bir seçim! 1 oy farkla kazandı
    7. Afrika Birliği'nden Libya'ya uzlaşı..
    8. Abdüllatif Şener'den yerel seçim..
    9. İstanbul Valiliği'nden gözaltı..
    10. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor..
    11. Ruhani'den Erdoğan'a seçim tebriği
    12. Bazı sandık kurulu başkan ve..
    13. Ruhani'den Başkan Erdoğan'a telefon!
    14. İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı..
    15. Kontrolden çıkan otomobil önce araca,..
    16. Ozan Tufan'dan flaş açıklama:..
    17. Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart..
    18. Basketbolda maçın ardından
    19. Ameliyat için başvurdu, 4 yıl sonraya..
    20. Serkan Yazıcı: “Marmaris’in kararına..
    21. "Ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri..
    22. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,..
    23. İsrail'den Golan işgali için yeni hamle!
    24. AK Parti'den Ankara açıklaması: İki..
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. Seçim sonuçlarına itiraz etti! 11 oy..
    27. Abdullah Avcı'dan otizmlilere destek
    28. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan:..
    29. Abdullah Avcı, otizmde farkındalık..
    30. Aydın'da çimento fabrikasında patlama
    31 Mart Yerel Seçimi'nde işte il il sonuçlar!
    31 Mart Yerel Seçimi'nde işte il il sonuçlar!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı