Milli kalecinin cami saldırısında şehit olduğu ortaya çıktı! Arkadaşları yasa boğuldu Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye düzenlenen terör saldırısında Yeni Zelanda futsal milli takımının Filistin asıllı kalecisi Atta Elayyan'ın da şehit olduğu ortaya çıktı.

Yeni Zelanda futsal milli takımının Filistin asıllı kalecisi Atta Elayyan'ın da camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında şehit edilenler arasında milli kaleci Atta Elayyan'ın da bulunduğu öğrenildi. Filistin asıllı olan Atta Elayyan'ın Yeni Zelanda futsal milli takımının kaleciliğini yaptığı ifade edildi. Takım arkadaşları Atta'nın mezarı başında gözyaşı döktü. Şehit edilen Atta Elayyan'ın aynı zamanda ülkenin en başarılı mobil yazılım firmasının da CEO'luğunu yaptığı belirtildi.

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