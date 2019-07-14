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Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor

- Ümit Kadın Milli Takımı, EYOF hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapıyor

14 Temmuz 2019 Pazar 10:57
Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EYOF'ta mücadele edecek milli judocular, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Milliler, antrenörler Selayittin Unay ve Erdal Doğan gözetiminde organizasyona sıkı bir antrenman programıyla hazırlanıyor. Ümit Kadın Judo Milli Takımı, zaman zaman Ankara TOHM ve EGO Kulübü judocularıyla ortak çalışmalar da yapıyor.

EYOF hazırlıkları için kampta bulunan judocular şunlar:

Zeliha Cinci, Gamze Sayma, Buket Mercan, Hilal Öztürk, Ayşenur Budak, Hatice Vandemir, Dilan Cam, İlayda Merve Koçyiğit, Kübra Konuk, Şilan Bitgin, Ezgi Karademir, Eda Karademir, Özlem Yıldız, Habibe Afyonlu, Hümeyra Şeras, Duygu Dirgen, Fidan Ögel, Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren, Hanife Özcan, Ayten Mediha Yeksan, Merve Azak, Sıla Ersin, Müberra Güneş ve Buketnur Karabulut.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EYOF'ta judo müsabakaları, 24-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:57
  1. EYOF
  2. kamp
  3. Ümit Kadın Judo Milli Takımı

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