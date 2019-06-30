Milli İstihdam ödüllü iş adamı ASKON Temsilcisi oldu

Milli İstihdam Seferberliği Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan iş adamı Yener Türk, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2017’de başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Giresun istihdam birincisi olan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan iş adamı Yener Türk, genel başkanlığını Orhan Aydın’ın yaptığı ASKON’un Giresun İl Başkanlığı görevine atandı. İş adamı Yener Türk, yurt içi ve yurt dışında yaygın şube ağları ile 5 binin üzerinde iş adamı, 15 bin üye işletmesi ile yaklaşık 700 bin kişiye istihdam sağlayan ve üyeleri vasıtasıyla 17 milyar dolar ihracat yapan kamu yararına çalışan güçlü bir STK olan ASKON’un Giresunİl Başkanlığı görevine getirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk, "İlimizde yatırım yapmış işletmelerimize de önemli destek verecek olan, aynı zamanda yeni yatırım yapılması ve istihdam kapılarının açılması anlamında önemli rol oynayacak ASKON’un Giresun Şubesini kurma görevi önceki gün tarafıma tevdi edildi. ASKON Genel Başkanlığımız tarafından kurucu il başkanlığı görevine atandıktan sonra milletvekillerimiz Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile iş dünyamızın bazı etkin isimleri ile istişarelerde bulunarak hem görüşlerini aldım hem de bilgi aktardım" dedi.

Giresun’da güçlü ve etkin bir ASKON şubesi oluşturacaklarını anlatan Türk, “ASKON Genel Başkanımız Orhan Aydın, İstanbul ve Ankara’da ASKON bürokrasi üssünü faaliyete geçireceğini üyelerimizin bürokratik engelleri aşarak başarılarını üst düzeye taşımaları ve ihracatlarını artırmanın önünü açacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Biz de Giresun’da en kısa zamandayönetim kurulumuzu oluşturup faaliyete geçtikten sonra iş adamlarımız arasında birlik ve bütünlüğü sağlayarak ilimizin her yönüyle kalkınması için var gücümüzle çalışacağız. ASKON Giresun Şubesi olarak güçlü ve etkin bir yönetim oluşturmak için önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.