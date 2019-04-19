Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.

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