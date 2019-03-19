Milli hocadan, milli proje "otomobilde" her işe yarıyor

Elazığ’da aracına park alanı bulamayan Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, kendi deyimi ile ’Milli hocadan, milli proje’ çalışmasıyla hem yan park etme, hem de lastik değiştirme ve zincir takmada kolaylık sağlayan sistemi geliştirdi.

Park alanı arayan vebulduğu yerlere dar olduğu için aracını park edemeyen Fırat Üniversitesi (FÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, geliştirdiği proje ile bu soruna çözüm buldu.Geliştirdiği 2 ton kapasiteli hidroliksistem sayesinde aracın ana tekerlerinin belli bir miktar yerden kesilmesi sağlanıyor. Araç park edileceği alana getirildikten sonra sürücü tarafından joystick ile araç yaklaşık 3 santimetre havaya kaldırılarak ana tekerden işlevi kesiliyor. Sonra ana tekerleğeek olarak 90 derece hareket edebilen küçük çaptaki yeni tekerlekler devreye girerek aracın yan yan ilerlemesi sağlanarak park ediliyor. Geliştirilen sistem sadece park alanında kolaylık sağlanmıyor aynı zamanda yakıttan ve zamandan tasarruf sağlanıyor.Proje bunun yanında sürücülere lastik değiştirme, zincir takma, patinaj çekilen yerden kurtulma gibi bir çok kolaylığı sağlıyor.

Çiziminden, imalatına hazırlanan bir proje

Bir gün aracını park edemediğini anımsatan Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, “Yaklaşık yarım saat dolaştım ve park alanı bulamadım. Bir iki yerde tek araçlık park alanı buldum. Ama o iki araç çok kötü park etmişti. Oraya da park edemedim. Sonra o anda ne yapabilirim diye düşündüm. Hemen bu proje aklıma geldi. Prototipiniyaptım.Yeni araçlar için çiziminden tasarımına, imalatına kadar düşündüğümüz bir proje. İlk olarak prototipini yaptık. Bazı sıkıntılardan dolayı yapım uzadı. Üniversite destekli projemizi şuanda hayata geçirmiş durumdayız. Günümüzde otomobillerin artmasıyla birlikte park alanı azalmaktadır. Park yaparken ortaya birçok sıkıntılar çıkmaktadır. Çarpmalar ve sürtmeler oluyor. Sonuç olarak milli servete bir sürü zarar vermektedir.Bu amaçla görüldüğü gibi sadece bir araç boyu mesafesi yeterli olduğu zaman ister sağa ister sola yerleştirebiliyoruz.Bu proje aynı zamanda kriko taşımaya gerek kalmıyor. Kışın zincirtakmakta kolaylık sağlıyor. Patinaja düştüğümüz zaman kurtarabiliyoruz. Kontağı kapatıp uzaktan kumanda ile çalıştırabiliyoruz. Dolayısıyla yakıt harcamıyoruz"dedi.

"Milli bir hocadan milli proje"

İmalatını gerçekleştirdiklerini anımsatan Pıhtılı, “Şuanda çalışıyor. Buda milli bir hocadan milli proje. Bunun hayata geçirilmesini istiyoruz. Çok faydalı ve kullanışlı. Çok kısa bir sürede yakıt ve zaman harcamadan aracımızı park edebiliyoruz. Yüzde 25 oranında otopark alanında kar elde etmiş oluyoruz. Buda az değil. Hidrolik sistem sayesin aracı havaya kaldırıyoruz. Ana tekere 90 derece olarak yerleştirilmiş dolgu teker mevcut.Ana teker havaya 3 santim kalktığı zaman devreye dolgu teker giriyor. Kısa sürede yan park edebiliyoruz. Hidrolik sistemi elektrik sistemde de yapabiliyoruz. Şuanda elektrikli araçlar gündemde. Bu teknikteki araçlarda çok daha güzel monte edilir. Bu tekerler uçaktaki gibi koltuk altına gömülebiliyor. Bizdeki sonradan yapma araçolduğu için boş alan nerede varsa oraya yerleştirdik” ifadelerini kullandı.