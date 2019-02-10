Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

ÇORUM (AA) - Gürcistan'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı, Çorum'da kampa girdi.

Halter Milli Takım Antrenörü Hasan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getiren Toker, "Kampımız yeni başladı, bu ayın sonuna kadar devam edecek. Güzel bir ortamımız var. Sporcularımızla ve hocalarımızla en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Kampa 13 sporcunun katıldığını, yarışmaya ise 10 sporcunun gideceğini ifade eden Toker, Gürcistan'da iyi bir derece elde ederek Türkiye'nin halter branşında tekrar yükselişe geçmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Hedefler doğrultusunda antrenmanlara devam ettiklerini aktaran Toker, "Ülkemiz geçmiş yıllarda şu ankinden biraz daha iyi durumdaydı. Son zamanlarda düşüş yaşadık. İnşallah bu şampiyonada tekrar yükselişe çıkarız. İyi bir çalışma ve hazırlık dönemimiz var." diye konuştu.

Ankara ASKİ Spor Kulübünün milli sporcusu Muammer Şahin de şampiyona için Ankara'da başlayan kampın Çorum'da devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce uluslararası organizasyonlarda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştım. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ikinci kez hazırlanıyorum. Ülkemizi 55 kiloda temsil etmeye çalışacağım. İnşallah burada da hedefim şampiyon olmak. Zirveye ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."