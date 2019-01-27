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Milli halterci başarı çıtasını yüksek tutuyor

- Genç yaşta önemli başarılar yakalayan Bahar Korubeyi, Türkiye rekorunu eline geçirmesinin ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti- Bahar Korubeyi: "Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdım. Şimdi başarı çıtasını daha da yükselterek dünya şampiyonu olmak istiyorum"

27 Ocak 2019 Pazar 11:12
Milli halterci başarı çıtasını yüksek tutuyor


EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Milli halterci Bahar Korubeyi, genç yaşta elde ettiği başarıların ardından hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Bahar Korubeyi, maddi imkansızlıklara rağmen sürdürdüğü halterde, Türkiye rekoru kırarak önemli başarılar yakaladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan 14 yaşındaki Korubeyi, katıldığı birçok şampiyonada birincilik elde ederken, Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'ye bronz madalya getirdi.

En son Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden ve toplamda 129 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kıran Korubeyi, başarılarına bir yenisini ekledi.

Annesi yüzde 95 engelli, babası da işsiz olduğu için zaman zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle sporu bırakma aşamasına gelen Korubeyi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği destekle spora devam ediyor.


- "Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"


Bahar Korubeyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce başladığı halter sporunda daha büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Haltere ablasının ısrarı üzerine başladığını ve bu sayesinde hayatının değiştiğini ifade eden milli sporcu, "Ablam halterciydi, o çok ısrar edince ben de başladım. Sonra madalyalar gelmeye başladı. Ülkemizde birincilikler almaya başladım. Avrupa'da üçüncü oldum, bayrağımızı dalgalandırdım. Spor sayesinde birçok ili ve ülkeyi görme fırsatım oldu. Halteri çok seviyorum." dedi.

İki kez Türkiye birincisi olduktan sonra katıldığı 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu anlatan Korubeyi, şu ifadeleri kullandı:

"En son Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ise 45 kiloda toplamda 129 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdım. Şimdi başarı çıtasını daha da yükselterek dünya şampiyonu olmak istiyorum. Günde 4-5 saat antrenman yapıyorum. Hedeflerime ulaşmak için çok çalışıyorum. İnşallah mart ayında düzenlenecek Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Halter antrenörü Ersin Gök ise Bahar Korubeyi'nin yaşadığı zorluklara rağmen çok başarılı bir sporcu olduğunu anlattı.

Korubeyi'nin genç yaşına rağmen girdiği her müsabakadan dereceyle ayrıldığını vurgulayan Gök, Dünya Şampiyonası'nda milli halterciden madalya beklediğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:12
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