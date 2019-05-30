Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.10'da başlayan MGK toplantısı sona erdi. Ayrıntılar Geliyor...

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