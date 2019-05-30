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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:49
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3,5 saat sürdü.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:49
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Milli Güvenlik Kurulu

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