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Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı

Bildiriden: - "Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen 'Pençe Harekatı' kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır"- "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu ve Astana ruhunu zedelediği belirtilmiştir"- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı bir kez daha teyit edilerek, bölgeye yönelik provokatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizilmiştir"- "Türkiye'nin, terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir"

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:28
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı

ANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen 'Pençe Harekatı' kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, milli birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve müzakere edildiği belirtildi.

Bu bağlamda, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen "Pençe Harekatı"nın kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edilen bildiride, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu ve Astana ruhunu zedelediği belirtilen bildiride, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kıbrıs Adası ve çevresinde son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alındığı vurgulanan bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı bir kez daha teyit edilerek, bölgeye yönelik provokatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizilmiştir." açıklamasına yer verildi.

Yeni Zelanda'da vuku bulan ırkçı terör saldırısında olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısının aynı şiddetle kınandığı kaydedilen bildiride, "Türkiye'nin, terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.




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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:28
  1. MGK
  2. toplantı

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