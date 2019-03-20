Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç ve Fırat’ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye’de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek." IHAAW205327-GEN/20-03-2019- Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç ve Fırat’ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz.

IHAAW205327-GEN/20-03-2019- Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç ve Fırat’ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye’de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek."20.03.2019 20:53:27TSINNNN

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