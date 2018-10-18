Çıplak: Frekans milli güvenlik açısından çok önemli!

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) "Karasal Yayıncılığın Dağıtımı" ve "Yayıncılık Servislerine Erişim" Çalışma Grubu toplantıları için İsviçre'ye gelen RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak ve RTÜK üyeleri Ebubekir Şahin, Taha Yücel ve İlhan Taşcı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi medya merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ITU'nun 25 Ekim'e kadar sürecek toplantıları hakkında bilgi veren Çıplak, ITU'nun telekomünikasyon standartlarının belirlendiği ve uluslararası yayıncıların standartlarının oluşturulduğu bir kuruluş olduğunu belirtti.

Çıplak, frekans dağılımı ve frekansların yeni yapısıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Cenevre'ye geldiklerine işaret ederek, "Türkiye'nin frekans yapısının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol alacağını, milli güvenliğe etkileriyle ilgili bu çok önemli olduğu için, burada o belirlemelerde rol almak ve etkin rolümüzü göstermek için buradayız." diye konuştu.

Frekansın milli güvenlik açısından önemine işaret eden Çıplak, uluslararası camiada yeni teknolojiler gelişmesine rağmen karasal yayının önemini yitirmediğine dikkat çekti.

Çıplak, "Frekanslar da bu yüzden çok önemli. Uydudaki bir yayının herhangi bir zamanda kesilme ihtimali var ama frekanslarda öyle değil. Frekansların tek tek karasal yayıncılığın önemi her zaman geçerli ve gerekli bir şey. Frekans ortamının sürekli korunması gerekiyor. O yüzden de milli güvenlik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka vurgusu

RTÜK üyesi Yücel de 1865'te kurulan ITU'nun özel bir kuruluş olduğunu belirterek, Türkiye'nin Osmanlı döneminden bu yana ITU üyesi olduğunu aktardı.

Çalışma grubunun Cenevre'deki toplantılarına ilişkin teknik detaylar paylaşan Yücel, "Sayısal karasal yayıncılık, verici üzerinden yapılan bir yayıncılık. Frekans paylaşımı, ileriye dönük standartların oluşması, hangi frekansların mobil iletişimde, hangi frekansların sayısal yayıncılıkta belirlenmesi ve yapay zekanın yayın teknolojileriyle birlikte kullanımıyla ilgili özel uzmanlık raporları da burada tartışılıyor. Sayısal karasal yayıncılığı ilgilendiren pek çok teknolojik alanda, burada çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

RTÜK olarak ITU'nun toplantılarına katılarak destek sağladıklarına işaret eden Yücel, uydu, kablo ve karasal ortamların birbirini bütünleştiren ve destekleyen ortamlar olduğunun altını çizdi.

Toplantılarda yapay zekanın da ele alındığını belirten Yücel, "Yapay zeka çok güncel konu. Yapay zekanın teknolojik anlamda tarımdan ulaşıma ve yayıncılığa kadar pek çok uygulamaları var." dedi.

Yücel, gerek ITU toplantılarında gerekse Avrupa Konseyi bünyesinde, yapay zekanın insan hakları boyutu, ileriye dönük yapay zekanın kullanımından dolayı oluşacak problemlerin hukuken nasıl çözüleceği, bununla ilgili nasıl önlemler alınacağı ve yapay zekanın faydalı kullanımının sağlanıp zararlı kullanımından da korunmasıyla ilgili kuralların belirlenmesinin tartışıldığını ifade etti.

"Bu toplantılar entegre açısından önemli"

RTÜK üyesi Taşcı ise Cenevre'nin uluslararası alanda önemli bir kent olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türkiye'nin dünyadaki bütün gelişmeleri sıcak, yakın ve teknik kadrolarıyla birlikte bu işi takip etmesi önemli. Çünkü Türkiye'nin dünyaya entegre olabilmesinin en önemli araçlarından birisi bu toplantılardır. Bizim de burada olmamızın nedeni zaten Türkiye adına bu yenilikleri yerinde takip edip Türkiye'ye uyarlanması noktasında katkı sunabilmek."