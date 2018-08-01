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Milli gururumuz Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

Elde ettiği başarılarla adından sıkça bahsettiren milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:39
Milli gururumuz Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı.

70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı.

Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarıda altın madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:39
  1. Mete Gazoz
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