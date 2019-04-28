Milli güreşçi Akgül karakucak güreşlerini izledi

SİVAS (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen Karakucak Çayır Güreşlerini izledi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Spor Sivas' projesi kapsamında organize ettiği Karakucak Çayır Güreşleri'ni izlemek için Şarkışla ilçesine gelen Akgül, coşkuyla karşılandı.

Akgül, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de küçük yaşlarda karakucak güreşiyle ilgilendiğini söyledi.

Başarılarının tesadüf olmadığını ve çok çalıştığını dile getiren Akgül, Sivas'ın güreş tarihinde en fazla şampiyon çıkartan il olduğunu vurguladı.

Küçük güreşçilerin heyecanına ortak olmak için bu programa katıldığını belirten Akgül, "Doğma büyüme Sivaslıyım, buranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bu minderlerden, bu çayırlardan çıktık. O yüzden şu an onların yaşadığı heyecanı biliyorum." dedi.

Sivas'ın yeni şampiyonlar çıkartacağına inancının tam olduğunu dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerimizle beraber olduk, fotoğraf çektirdik. Şimdi çok güzel müsabakalar çıkarıyorlar, hepsine başarılar diliyorum. Kaymakamımıza bizi buraya davet ettiği için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar hep ilgi gösteriyorlar, çünkü öndeki şampiyon ağabeyleri olarak bizleri örnek alıyorlar. Şu an rol modeliz, elimizden geldiği kadar örnek olmaya çalışıyoruz. Onlardan da ileride inşallah çok büyük şampiyonlar çıkacaktır. Çünkü Sivas’ın mayasında, toprağında bu var. İnşallah onlardan büyük başarılar bekliyoruz.”

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ise başarılarından dolayı Taha Akgül'ü tebrik etti.

Pektaş, milli güreşçi Akgül’e el dokuması Şarkışla kilimi ve çeşitli hediyeler verdi.