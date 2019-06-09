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Milli güreşçi Abdülvasi Balta'dan gümüş madalya

- Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Abdülvasi Balta, 74 kiloda gümüş madalya aldı

09 Haziran 2019 Pazar 21:57
Milli güreşçi Abdülvasi Balta'dan gümüş madalya


İSTANBUL (AA) - Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlanırken, organizasyonun son gününde mindere çıkan Abdülvasi Balta, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 74 kiloda final maçına çıkan Abdülvasi Balta, Rus rakibi Dimitri Aleksevitch Kuprin'e yenilerek gümüş madalya elde etti.

Günün diğer maçında Hamza Alaca, 64 kilonun bronz madalya mücadelesinde Rus Aleksandr Sabanov'a mağlup olarak Avrupa 5.'si oldu. 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut da Azerbaycanlı İslam Aslan Abuev'e yenildi ve beşincilikte kaldı.

Milli takım, serbest stilde birer altın ve bronz ile 2 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

Grekoromende 2 altın ve 1 bronz alan milli takım, kadınlarda da 2 gümüş olmak üzere şampiyonayı 9 madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlılar grekoromen ve serbest stilde takım halinde 4. oldu.


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 21:57
  1. Abdülvasi Balta
  2. Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası
  3. Güreş

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