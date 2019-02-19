Milli Görüş'ün ileri gelenlerinden Mahmut Çolak vefat etti Milli Görüş’ün ileri gelen isimlerinden Mahmut Çokak tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Milli Görüş Avrupa Teşkilatı’nda kurucu ve yönetici görevlerinde yer alan, ardından Ankara’da kurucusu olduğu Darul Erkam Kültür ve Dayanışma Derneğiyle hayır işlerine devam eden Mahmut Çolak, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çolak’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara Emek Camii’nden kaldırılacak. Mahmut Çolak kimdir? Mahmut Çolak, 1952 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Milli Görüş Avrupa Teşkilatı’nda kurucu ve yönetici görevleriyle yer aldı. 2012’de Ankara’ya döndü. Burada, kurucusu olduğu Darul Erkam Kültür ve Dayanışma Derneğiyle hayır işlerine devam etti. Çolak, 18 Şubat 2019 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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